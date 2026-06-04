El Real Madrid impone su autoridad en Tenerife y fuerza el tercer partido

La Laguna, 4 jun (EFE).- El Real Madrid impuso su autoridad este jueves en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna y, con su abultada victoria a domicilio frente a La Laguna Tenerife por 83-118, forzó el tercer partido de la eliminatoria de cuartos de final de la Liga Endesa, que se decidirá el sábado en el Movistar Arena en el tercer y decisivo choque. EFE
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