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Bernabé: el expediente al policía que empujó a una docente se subordina al caso judicial

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València, 4 jun (EFE).- La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha informado este jueves de que el expediente disciplinario abierto al agente que agredió por la espalda a una docente que se manifestaba en València se subordina al proceso judicial en marcha tras la denuncia de la víctima.

El pasado lunes la Policía Nacional informó de la apertura del procedimiento para abrir un expediente disciplinario al referido agente.

La mujer presentó una denuncia por los hechos, que pueden verse en varios vídeos donde se la ve de espaldas caminando por la calzada y cómo un agente de la Policía Nacional, que lleva cubierta la cabeza con un casco, corre hacia ella y la empuja fuertemente con la porra, provocando su caída en el suelo.

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Al ser preguntada por la tramitación de este caso, Bernabé ha recordado que "el expediente se abrió el lunes a primera hora de la mañana" y ha informado de que estará subordinado al proceso judicial por estos mismos hechos.

"Es algo que, como dije, nunca debió pasar, y solo quiero solidarizarme con la mujer que fue empujada y con su familia", ha concluido. EFE

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