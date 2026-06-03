María Guardiola invita a disfrutar de 'Los Palomos' para celebrar la diversidad sexual

Mérida, 3 jun (EFE).- La presidenta de la Junta de Extremadura, la popular María Guardiola, ha invitado a la ciudadanía a participar y a disfrutar de la fiesta de 'Los Palomos' de Badajoz, que vive este próximo fin de semana su punto álgido y que se ha convertido en un referente para celebrar la diversidad sexual, la igualdad y la visibilidad del colectivo LGTBI.

En un vídeo en su cuenta de Instagram, en el que Guardiola aparece con unos pendientes de corazón con la bandera arcoiris, la presidenta extremeña asegura que en esta fiesta se celebra que "cada persona pueda ser quien es. Sin miedo. Sin permiso".

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Además, muestra su agradecimiento a todas a las personas que han convertido 'Los Palomos' "en un referente de la diversidad en España".

En el vídeo, grabado en la presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola relata que "este fin de semana, habrá dos tipos de personas: los que van a 'Los Palomos' y los que no van a parar de escuchar hablar de 'Los Palomos'".

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"Porque cuando Badajoz se pone a celebrar, se nota. Una ciudad entera diciendo: 'pasa, que cabemos'; y cuando además celebra diversidad, respeto, libertad, se nota todavía más. Así es que disfruta, baila y pásalo bien", añade Guardiola en su publicación, con fotos suyas de otros años en la fiesta.

La presidenta extremeña da la bienvenida finalmente a toda la gente de fuera que este fin de semana vendrá a la capital pacense y les desea a todos "felices Palomos".

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En los comentarios del vídeo algunas personas recuerdan a Guardiola que ha pactado un gobierno de coalición con Vox, una formación que rechaza la lucha y el orgullo LGTBI, por lo que consideran su invitación a 'Los Palomos' una "hipocresía".

Esta fiesta, declarada de Interés Turístico Regional, nació en 2011 como una reivindicación ciudadana después de que el entonces alcalde de Badajoz, Miguel Celdrán, también del PP, afirmara en tono despectivo que en la ciudad no había "palomos cojos" porque "los echaban a un lado".

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La celebración espera congregar este fin de semana a entre 25.000 y 30.000 personas tanto en los escenarios de la Alcazaba y Puerta Palmas, con conciertos durante toda la tarde y que se prolongarán hasta bien entrada la madrugada, entre ellos los de Merche, JKBello y Ladilla Rusa.

Además la programación incluye exposiciones, presentaciones literarias, podcasts en directo, encuentros familiares, actividades deportivas, conciertos y fiestas para todas las edades.

Esta no es la primera vez que María Guardiola apoya la reivindicación LGTBI después de pactar su gobierno con Vox, ya que el pasado 17 de mayo, Día Internacional contra la LGTBIfobia, colgó también la bandera arcoiris en la sede de la Presidencia de la Junta de Extremadura.

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Entonces, los del partido de Santiago Abascal se desmarcaron de este gesto, aunque recordaron que en el acuerdo de gobierno con Guardiola también estaba escrito que "habría desacuerdos" y este es uno de sos casos. EFE