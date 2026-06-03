Espana agencias

De Arrascaeta tiene una lesión muscular, pero sigue convocado para el Mundial

Guardar
Google icon

Montevideo, 3 jun (EFE).- El centrocampista Giorgian de Arrascaeta sufre una lesión muscular en un gemelo, pero no imposibilita su participación en el Mundial y por lo tanto se mantiene dentro de los convocados por Uruguay.

Así lo confirmó este miércoles la Asociación Uruguaya de Fútbol en un comunicado emitido después de los estudios que se le hicieron al jugador del Flamengo. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cardenal Cobo: Si el papa no se reúne con víctimas, no quiere decir que no esté interesado

Infobae

Karalis convierte en un hábito superar la barrera de los seis metros

Infobae

NBA México confía en que el Mundial no restará interés a final Spurs-Knicks

Infobae

Van Beck, escolta de La Laguna Tenerife: "Mañana esperamos una batalla contra el Madrid"

Infobae

Luis de la Fuente ya tiene a todos: Raya, Zubimendi y Fabián llegan a Las Rozas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del sumario del caso Leire Díez, en directo | El PSOE atribuye los informes de la UCO a “farsantes, oportunistas y resentidos” que usaron el partido “en vano y en falso”

Última hora del sumario del caso Leire Díez, en directo | El PSOE atribuye los informes de la UCO a “farsantes, oportunistas y resentidos” que usaron el partido “en vano y en falso”

El incendio en la Academia de Infantería de Toledo continúa en nivel 2 por la amenaza de humo en zonas habitadas: la situación de riesgo está “controlada”

Estabilizan el incendio del parque de El Valle-Carrascoy en Murcia: 150 efectivos permanecen en la zona para evitar reactivaciones

Los mensajes que la UCO interpreta como indicios de que Pedro Sánchez tenía conocimiento de la operativa liderada por Leire Díez: “El one dice que seguir”

La gerente del PSOE falseó “notas de encargo profesional” para desviar más de 152.000 euros a los abogados de Koldo y Santos Cerdán y sufragar las actividades de la trama

ECONOMÍA

Inditex subirá los sueldos de Marta Ortega, el CEO García Maceiras y los consejeros delegados: la presidenta cobrará 1,05 millones de euros

Inditex subirá los sueldos de Marta Ortega, el CEO García Maceiras y los consejeros delegados: la presidenta cobrará 1,05 millones de euros

Así son las pensiones del Vaticano: jubilación entre los 67 y 72 años, sanidad gratuita y un sistema en números rojos

¿Cuánto costaría comprar una ‘Casita’ como la de Bad Bunny en Madrid y Barcelona? Su precio, al alcance de muy pocos

Bruselas exige a España repartir mejor el gasto social: más dinero y pisos para jóvenes y menos desequilibrios generacionales

La Unión Europea pide a España revisar el IVA de hoteles y restaurantes para aumentar la recaudación en 7.000 millones de euros

DEPORTES

La figura del árbitro en el mundo del fútbol: “Siempre se ha intentado justificar absolutamente todo con los errores arbitrales”

La figura del árbitro en el mundo del fútbol: “Siempre se ha intentado justificar absolutamente todo con los errores arbitrales”

Jordi Alba echa más leña al fuego entre Atlético de Madrid y FC Barcelona: “La liga de 2014 fue robada”

Récord en el Mundial 2026: un aficionado paga más de 17.000 euros por ver a España contra Uruguay en Guadalajara

La campaña de Florentino Pérez para presidir el Real Madrid, bajo sospecha: 326 cuentas “inauténticas”, un informe de fraude de ley y el fantasma del ‘Barçagate’

Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026: “Es el futbolista más exitoso de todos los tiempos”