De Arrascaeta tiene una lesión muscular, pero sigue convocado para el Mundial

Montevideo, 3 jun (EFE).- El centrocampista Giorgian de Arrascaeta sufre una lesión muscular en un gemelo, pero no imposibilita su participación en el Mundial y por lo tanto se mantiene dentro de los convocados por Uruguay.

Así lo confirmó este miércoles la Asociación Uruguaya de Fútbol en un comunicado emitido después de los estudios que se le hicieron al jugador del Flamengo. EFE

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