Jódar: "Si sigo creyendo en mí mismo, puedo subir el nivel"

París, 2 jun (EFE).- El español Rafael Jódar lamentó su eliminación en cuartos de final de Roland Garros, pero dijo que está "orgulloso" de la temporada que ha completado sobre tierra batida y se mostró convencido de que si sigue por este camino, podrá elevar el nivel.
"En este torneo he aprendido mucho, jugar tantos partidos en un mismo torneo te permite acumular experiencias que son nuevas para mi. He competido con rivales muy buenos y si sigo haciéndolo bien y creyendo en mí mismo, puedo subir el nivel", comentó el español tras caer frente al alemán Alexander Zverev por 7-6 (3), 6-1 y 6-3. EFE
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