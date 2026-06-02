El TAS anula la clausura parcial de las gradas para el próximo partido FIFA de México

Madrid, 2 jun (EFE).- El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS en sus siglas en francés) ha informado este martes de que ha estimado parcialmente el recurso presentado la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) contra la FIFA en relación con las sanciones impuestas por un cántico homofóbico por parte de aficionados mexicanos, y ha anulado la clausura parcial de las gradas para el próximo partido FIFA de la selección nacional.

El TAS resuelve que la FMF aún debe pagar multas de 60.000 y 80.000 francos suizos (65.550 y 87.40 euros/76.235 y 101,656 dólares), pero una de las apelaciones hasido parcialmente estimada y se anula la clausura parcial del 15 % de las gradas para el próximo partido de nivel A de la FIFA del, equipo mexicano. EFE

PUBLICIDAD