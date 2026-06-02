El profesorado valenciano cumple 17 días de huelga, con manifestaciones y una acampada

València, 2 jun (EFE).- El profesorado de la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana cumple 17 días lectivos de huelga indefinida este martes, en que habrá manifestaciones en las tres provincias, seguirá la acampada iniciada anoche en el centro histórico de València y Educación ha convocado dos reuniones telemáticas con los sindicatos.

Además, este martes a las 9:30 horas comienzan las pruebas de acceso a la universidad (PAU), cuya celebración y evaluación la Conselleria de Educación asegura que están garantizadas, después de que la semana pasada se constituyeran los 55 tribunales y se hayan establecido servicios mínimos del 100 %.

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Desde la acampada en la plaza de la Virgen de València, a los pies del Palau de la Generalitat, han explicado a EFE que tienen montadas 30 tiendas y que esta primera noche ha sido "muy tranquila", pues ha pasado la Policía y a los que estaban despiertos los han identificado por protocolo, tras lo cual los agentes se han ido y nadie les ha pedido que se marcharan.

A las nueve de esta mañana celebrarán una asamblea para organizar la logística, la comunicación y las actividades "para hacer las cosas bien", pues la intención es continuar con esta acampada hasta que la Conselleria de Educación "muestre una voluntad negociadora real".

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Desde que el 11 de mayo comenzara la huelga indefinida de los docentes valencianos, han pasado 23 días en los que se han llevado a cabo manifestaciones, concentraciones y otras movilizaciones, y en los que las reuniones entre la Conselleria de Educación y los cinco sindicatos presentes en la mesa negociadora no han fructificado.

Educación ha convocado para este martes dos nuevas reuniones telemáticas con los sindicatos, a las 9:00 horas sobre las ratios y a las 13:00 horas sobre el valenciano, mientras que a las 11:00h habrá una manifestación en València (desde la plaza de San Agustín hasta la Conselleria de Educación) y una acción en Castellón (en el IES Crèmor) y a las 12:00h manifestación en Alicante (desde el IES Jorge Juan). EFE

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