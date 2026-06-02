El Fulham anuncia la marcha de Marco Silva

Londres, 2 jun (EFE).- El Fulham anunció este martes la salida de su entrenador, Marco Silva, tras cinco temporadas al frente del conjunto londinense y quedarse a un punto de jugar la Liga Conferencia en este último año.

A través de un comunicado, el club agradeció la labor del técnico portugués y destacó el impacto que ha tenido desde su llegada en 2021, cuando tomó las riendas del equipo en la Championship y logró el ascenso a la Premier League en su primera campaña.

PUBLICIDAD

"Una persona apasionada y extremadamente trabajadora. La huella de Marco Silva en la historia reciente del Fulham no será olvidada y siempre será bienvenido de vuelta en Craven Cottage", señaló la entidad.

Silva, de 48 años, dirigió al Fulham en 229 encuentros oficiales, con un balance de 100 victorias, 48 empates y 81 derrotas en todas las competiciones, y después del ascenso conseguido en su primer curso, consolidó al club en la Premier League durante las temporadas posteriores.

PUBLICIDAD

En un mensaje de despedida dirigido a la afición, el entrenador agradeció el apoyo recibido durante su estancia en el oeste de Londres.

"A nuestros aficionados, desde el primer día os pedí que estuvierais con nosotros y eso es exactamente lo que habéis hecho durante estos cinco años. Conseguimos muchas cosas juntos. Mi cuerpo técnico y yo siempre sentimos vuestro apoyo. Nunca lo olvidaremos. El Fulham siempre estará en mi corazón y tarde o temprano volveré a Craven Cottage", afirmó.EFE

PUBLICIDAD