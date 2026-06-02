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El español Iker Lecuona reemplazará al lesionado Alex Márquez en Gresini Racing

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Redacción deportes, 2 jun (EFE).- El español Iker Lecuona reemplazará a su compatriota, el lesionado Álex Márquez, en la escudería Gresini Racing para el Gran Premio de Hungría de MotoGP, que se disputará este fin de semana en el circuito de Balaton Ring, según confirmó este martes la citada escudería.

Márquez se fracturó la clavícula y una vértebra cervical (C7) en una fuerte caída que sufrió durante la disputa del Gran Premio de Cataluña de MotoGP, al no poder evitar el impacto contra la moto del español Pedro Acosta (KTM RC 16), cuando a esta le falló la electrónica.

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Iker Lecuona, en la actualidad piloto de Superbike con Ducati, es un viejo conocido del mundial de motociclismo, en el que fue piloto de Moto2 con Kalex y también de MotoGP de la mano de equipos de KTM y Honda, hasta que dio el salto al mundial de las motos de serie. EFE

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