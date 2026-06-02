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Llega una patera con una veintena de migrantes a una playa de Calpe (Alicante)

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Alicante, 2 jun (EFE).- Una patera con más de una veintena de migrantes, todos hombres en un aparente buen estado de salud, ha desembarcado en una playa de la turística localidad de Calpe (Alicante) a media mañana de este martes.

Según fuentes de los organismos de emergencias han informado a EFE de que la embarcación patera ha llegado al arenal de la playa de la Fossa en torno a las 8:30 horas, casi dos horas después de la salida del sol y ante la mirada perpleja de vecinos y de algún bañista en una mañana de temperatura veraniega.

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Las distintas fuentes consultadas han señalado que el número de migrantes oscila entre 23 y 24, y que dos de ellos podrían ser menores de edad.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de los migrantes, que a lo largo de la mañana serán trasladados hasta el puerto de la ciudad de Alicante para la asistencia sociosanitaria por parte de efectivos de la Cruz Roja. EFE

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