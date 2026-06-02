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2.800 niños saharuis serán acogidos por familias españolas este verano, 37.500 desde 2014

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Madrid, 2 jun (EFE).- Alrededor de 2.800 menores saharuis procedentes de los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) serán acogidos este verano por familias en España en el marco del programa 'Vacaciones en Paz', que ha permitido la acogida temporal de 37.500 niños durante el periodo estival desde 2014.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes las instrucciones que autorizan la residencia temporal de estos menores y la concesión de visados para los 170 monitores que los acompañarán durante los tres meses en España, según ha informado en un comunicado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

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La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha puesto en valor la labor de las familias de acogida, cuyo esfuerzo hace posible que estos niños y niñas vivan "una experiencia enriquecedora y digna" durante su tiempo en España.

En los últimos 12 años, las principales comunidades autónomas que han acogido a estos menores son Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, País Vasco y Galicia.

El programa 'Vacaciones en Paz', que cumple 36 años, se enmarca, según el Gobierno, en "el compromiso de solidaridad" de España con la población de los campamentos de refugiados saharauis y se desarrolla cada año desde principios de los años 90, aunque las primeras llegadas a España datan del año 1979.

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En todo este tiempo solo se ha visto interrumpido en los años 2020 y 2021, con motivo de la pandemia de la covid.

Está gestionado por las asociaciones de Amigos del Pueblo Saharaui, la Delegación Nacional Saharaui y las delegaciones saharauis en las distintas comunidades autónomas.

En él participan el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; el Ministerio del Interior y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, además de los Gobiernos autonómicos de las comunidades donde permanecen los menores. EFE

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