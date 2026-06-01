Jon Rahm cede un puesto en el ránking y se sitúa duodécimo al no puntuar en Corea

Redacción deportes, 1 jun (EFE).- El golfista español Jon Rahm ha cedido un puesto en la clasificación mundial de golf y se sitúa en el puesto duodécimo después de que no tuviera una buena actuación en el torneo de Corea de LIV, donde firmó su peor posición en las tres temporadas que lleva enrolado en este circuito.

Rahm acabó decimosexto, por lo que no puedo sumar puntos para el ránking, ya que en LIV, solo lo logran los diez primeros de cada torneo.

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El siguiente español en la clasificación mundial es David Puig, que baja dos posiciones y se coloca en el 60, después de que obtuviera el mismo resultado que Rahm en Corea.

Josele Ballester, que también milita en LIV, está en el puesto 123, justo por delante de Ángel Ayora, y en el 128 está Eugenio López-Chacarra.

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El ránking lo sigue liderando el estadounidense Scottie Scheffler, con 16.21 puntos, por delante del norirlandés Rory McIlroy (9.837) y del también norteamericano Cameron Young (7.24).

Destaca el salto al quinto puesto del estadounidense Russell Henley, que la semana pasada era el duodécimo, después de ganar ayer, domingo, el torneo Charles Schwab Challeng del PGA Tour. EFE

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