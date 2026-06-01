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¿Cómo se prevé el tiempo en la visita del papa? El calor intenso podría llegar de nuevo

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Madrid, 1 jun (EFE).- La llegada del papa León XIV a España el próximo fin de semana podría coincidir con una nueva "subida de las temperaturas y el regreso del calor intenso con máximas de hasta 35 grados", ha avanzado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) quien ha precisado que aún hay "incertidumbre" en la previsión meteorológica.

El papa León XIV iniciará el próximo sábado, 6 de junio, una visita oficial a España de siete días que incluirá escalas en ciudades como Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

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Para el fin de semana, la mayor parte de los modelos meteorológicos apuestan por una nueva subida térmica y una vuelta al calor intenso y de confirmarse este escenario, "las temperaturas volverían a superar los 34 o 35 grados en áreas del nordeste, del centro y del sur de la península", ha explicado.

En concreto, la jornada del sábado está previsto que en el centro peninsular, la ciudad de Madrid alcance los 31 grados.

Otros escenarios mantienen un ambiente con temperaturas suaves e incluso frescas para la época del año en zonas del norte y del este peninsular y aunque estas previsiones son minoritarias, "no se pueden descartar", por lo que será necesario esperar a próximas actualizaciones para "confirmar la evolución definitiva" del tiempo durante esos días.

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En cuanto a las precipitaciones, la previsión apunta a que serán, en general, escasas, independientemente del escenario que finalmente se imponga, aunque no se descarta la aparición de alguna tormenta aislada. EFE

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