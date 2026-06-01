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Filmoteca Española, medalla de honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

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Madrid, 1 jun (EFE).- La Filmoteca Española ha sido reconocida con la medalla de honor de 2026 de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en reconocimiento a una trayectoria fundamental en la preservación, restauración y difusión del patrimonio cinematográfico español, ha informado este lunes la institución artística.

La candidatura fue presentada por la fotógrafa Isabel Muñoz, el historiador de arte Víctor Nieto, y el director de cine Manuel Gutiérrez Aragón. Los firmantes avalaron su propuesta defendiendo el "espléndido trabajo realizado por dicha entidad en beneficio del patrimonio audiovisual español, desde una triple finalidad de su conservación, restauración y difusión".

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Creada en 1953 con el nombre de Filmoteca Nacional de España, actualmente custodia cerca de cincuenta mil películas, así como unas doce mil todavía pre-catalogadas, lo que supone más de seiscientos mil rollos de celuloide, además del archivo íntegro del NO-DO, compuesto por setenta mil quinientos documentos audiovisuales que testimonian varias décadas de la historia cinematográfica y social de España.

Desarrolla su actividad en el Palacio del Marqués de Perales, sede administrativa; el histórico Cine Doré, emblemático espacio de exhibición cinematográfica en Madrid; el Centro de Conservación y Restauración de Fondos Fílmicos 'Carlos Saura', en Pozuelo de Alarcón; y el denominado 'Voltio', un espacio subterráneo anexo a él acondicionado para preservar materiales en nitrato de celulosa, entre ellos gran parte del escaso cine mudo español conservado.

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Uno de los pilares esenciales de Filmoteca Española es su labor de restauración audiovisual, llevada a cabo por especialistas de primer nivel. Gracias a este trabajo silencioso y altamente especializado, numerosas obras cinematográficas han podido recuperarse para las generaciones presentes y futuras.

Junto a esta tarea de conservación, Filmoteca Española mantiene una intensa actividad pública y cultural a través de la programación del Cine Doré, convertido en un espacio de referencia para los amantes del cine, con sesiones diarias dedicadas a cinematografías de distintas épocas, autores y estilos.

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ha colaborado estrechamente con la institución en los ciclos bianuales 'Las Bellas Artes en el Cine' (2022), 'Compositores académicos del cine español' (2024) y 'El Museo, protagonista', en curso.

La Academia ha querido subrayar especialmente la importancia de reconocer públicamente una labor "no siempre suficientemente valorada", pero esencial para la protección del patrimonio audiovisual español. Asimismo, destaca que la futura Ley del Cine prevé reforzar el reconocimiento institucional de Filmoteca Española como Bien de Interés Cultural.

Instituida por la Academia en el año 1943, la medalla de honor de la corporación se concede con carácter anual a una persona o entidad española o extranjera que se haya distinguido de modo sobresaliente en el estudio, promoción o difusión de las artes, en la creación artística o en la protección del patrimonio histórico, cultural y natural. EFE

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