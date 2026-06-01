El 50 % del salario se destina al pago del alquiler y llega al 70 % en Madrid y Barcelona

Madrid, 1 jun (EFE).- Los inquilinos destinaron el 50 % de media de su sueldo bruto al pago de su vivienda en 2025, tres puntos más que en 2024, un porcentaje que en la Comunidad de Madrid llegó al 71 % y en Cataluña al 70 %, según los sueldos medios de las ofertas de empleo de InfoJobs y los precios del alquiler de Fotocasa.

El estudio subraya que el precio de la vivienda en alquiler en España cerró con un incremento anual del 6,9 % y alcanzó en diciembre los 14,21 euros/m2 al mes, mientras que el salario bruto medio de España registrado por InfoJobs fue en 2025 de 27.336 euros (2.278 euros brutos mensuales en 12 pagas).

PUBLICIDAD

Esto significa que los españoles tuvieron que dedicar la mitad del sueldo al pago de una vivienda en alquiler de 80 metros cuadrados, el porcentaje más alto desde 2019, apuntan ambas plataformas en un comunicado.

Por comunidades autónomas, en 14 comunidades de ellas se incrementó el dinero destinado a pagar el alquiler, mientras que en Navarra y Madrid se mantuvo y solo en Aragón el porcentaje bajó.

PUBLICIDAD

Madrid fue la comunidad en la que más porcentaje de sueldo se tuvo que destinar al pago del alquiler, el 71 % del sueldo bruto en 2025, el mismo valor que en 2024.

El precio de la vivienda en alquiler en Madrid cerró 2025 con un descenso anual del 1,4 % hasta situarse en diciembre en 20,33 euros/m2 al mes, lo que supone que los inquilinos destinaron el 71 % de su sueldo bruto al pago de la renta teniendo en cuenta el salario bruto medio en Madrid registrado por InfoJobs, que en 2025 era de 27.680 euros.

PUBLICIDAD

Tras Madrid, las comunidades autónomas en las que se dedicó más dinero de los sueldos a pagar el alquiler de una vivienda de 80 fueron Cataluña (70 %); Baleares (64 %); País Vasco (58 %); Canarias (56 %); Comunidad Valenciana (48 %); Cantabria (43 %); Navarra (41 %), Andalucía (41 %); Asturias (41 %); Galicia (38 %); Aragón (37 %); Castilla y León (36 %); Murcia (36 %); La Rioja (36 %); Castilla-La Mancha (32 %) y Extremadura (29 %).

En la provincia de Barcelona llega al 76 % del sueldo

Por provincias, Barcelona fue la que registró el precio por metro cuadrado más caro de España cerrando 2025 con un incremento anual del 8 % hasta los 21,90 euros/m2 en diciembre. Con ello, se destinó de media el 76 % del sueldo a pagar su vivienda en alquiler, teniendo en cuenta el salario bruto medio en Barcelona registrado por InfoJobs era de 27.814 euros (2.318 euros brutos mensuales si lo dividimos en 12 pagas).

PUBLICIDAD

Entre las 10 provincias que dedicaron más sueldo al pago del alquiler por una vivienda de 80 metros cuadrados también está Madrid (72 %); Baleares (64 %); Vizcaya (61 %); Las Palmas (57 %); Guipúzcoa (57 %); Málaga (57 %); Gerona (55 %); Santa Cruz de Tenerife (54 %) y Valencia (53 %).

Esta presión económica está obligando a muchas personas a retrasar decisiones vitales, como emanciparse, formar una familia o incluso cambiar de empleo. Además, compartir vivienda ha dejado de ser una opción puntual para convertirse en una necesidad estructural entre quienes buscan reducir el enorme esfuerzo económico que exige hoy acceder a un hogar, comenta la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

PUBLICIDAD

Por su parte, la directora de comunicación de InfoJobs, Mónica Pérez, añade que los datos de 2025 confirman la creciente desconexión entre la evolución salarial y el precio del alquiler en España. Una brecha, que no solo tensiona la capacidad de ahorro y el poder adquisitivo, sino que también condiciona decisiones vitales y de movilidad laboral. EFE