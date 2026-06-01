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David Sánchez no será juzgado por aceptación de nombramiento ilegal al haber prescrito

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Mérida, 1 jun (EFE).- David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, no será juzgado por el delito de aceptación de nombramiento ilegal al considerar que ha prescrito, según ha determinado el tribunal de la Audiencia de Badajoz, que mantiene los delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

Asimismo, el tribunal ha acordado no atribuir al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, otro de los once acusados, cualquier hecho punible relacionado con la contratación de Luis Carrero, amigo personal de David Sánchez y también acusado, como jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas.

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El tribunal considera que se trata de una acusación "sorpresiva", pues durante la instrucción y su interrogatorio "no fue informado sobre los mismos ni tampoco fue descrito como hecho punible".

Estas cuestiones previas han sido admitidas por el tribunal, que ha dado a conocer su resolución al inicio de la segunda jornada del juicio por la contratación de David Sánchez por la Diputación pacense.

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El resto de cuestiones que plantearon las defensas en la primera sesión, celebrada el pasado jueves, han sido rechazadas, entre ellas la nulidad de la investigación y la pérdida del derecho fundamental de tutela judicial efectiva de los investigados, pues fueron miles los mensajes de correos electrónicos personales analizados.

La nulidad fue planteada por las defensas al considerar que los delitos fiscales y de malversación que figuraban en la denuncia inicial de Manos Limpias -junio de 2024- que abrió la investigación no son los que finalmente dieron pie al escrito final de apertura de juicio oral (tráfico de influencias y prevaricación).

Tanto David Sánchez como Gallardo, para quienes se solicitan tres años de prisión, declararán inicialmente entre los días 4 y 5, una vez lo hagan los nueve acusados restantes y los 42 testigos. EFE

(Foto) (Vídeo)

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EFE

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