Spirit y Gotham regresan a la NWSL con victoria tras su paso por la Concacaf

Washington, 31 may (EFE).- El Washington Spirit y el Gotham FC ganaron sus respectivos partidos de NWSL tras regresar de México donde la semana pasada disputaron la fase final de la Copa de Campeones femenina de la Concacaf.

El Spirit, que cayó derrotado en la final de la Concacaf ante el Club América, derrotó por 2-1 al Seattle Reign con la colombiana Leicy Santos abriendo el marcador.

PUBLICIDAD

Por su parte, el Gotham, que entrena el español Juan Carlos Amorós y que fue semifinalista en el torneo continental, se impuso por 1-0 al Houston Dash.

En otros partidos de la jornada, el San Diego Wave -actual líder del campeonato- derrotó por 0-2 al Chicago Stars con un gol de la brasileña Dudinha.

PUBLICIDAD

Además, la mexicana Kiana Palacios anotó uno de los goles del Utah Royals en el empate por 2-2 frente al Portland Thorns.

El San Diego Wave lidera la NWSL con 25 puntos, con el Spirit y el Gotham situados a cuatro puntos, pero con dos partidos menos.

PUBLICIDAD

Tras esta jornada, la NWSL entra en un parón durante todo el mes de junio coincidiendo con la disputa en Estados Unidos, México y Canadá del Mundial de la FIFA. EFE