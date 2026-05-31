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Sergio Ramos informará este lunes del estado del proceso de compraventa del Sevilla

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Sevilla, 31 may (EFE).- Sergio Ramos, como cabeza visible del fondo de inversión Five Eleven Capital interesado en la compraventa del Sevilla, informará este lunes en una conferencia de prensa que ha convocado sobre el estado de este proceso.

La cita será el lunes a las 17.00 horas en un hotel sevillano, donde el que fuera futbolista del Sevilla, Real Madrid y la selección española, entre otros equipos, dará su versión del proceso, después de que el pasado miércoles las familias que detentan la mayoría accionarial del Sevilla dieran por "rota" la negociación.

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Según argumentaron estos máximos accionistas del club, la ruptura se debió a una "rebaja sustancial" de la oferta inicial, sobre la que existía un preacuerdo y un plazo de preferencia para firmar los documentos, que expiraba este mismo domingo, 31 de mayo.

Por ello, también este domingo, colectivos de pequeños accionistas, peñas y otros grupos sevillistas ha solicitado en comunicado público la dimisión del actual Consejo de Administración del club debido a las dudas e incertidumbres creadas en la compraventa de la entidad. EFE

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