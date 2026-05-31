O Parrulo Ferrol retiene al portero Caio César por una cláusula

Ferrol, 31 may (EFE).- O Parrulo Ferrol ha anunciado este domingo que el portero brasileño Caio César continuará en su equipo la próxima temporada tras hacer efectiva una cláusula de renovación unilateral contemplada en su contrato.

La nueva junta directiva del club, que asumirá sus puestos el 30 de junio por la retirada de su presidente y fundador Julio Martínez, ha señalado en un comunicado que la continuidad del jugador se enmarca en las "decisiones deportivas que representan ambición, estabilidad y visión de futuro".

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"En apenas seis meses desde su llegada durante el mercado invernal, ha demostrado tanto dentro como fuera de la pista el enorme portero y la extraordinaria persona que es; su adaptación al club, a la ciudad y al fútbol sala español ha sido ejemplar, convirtiéndose en una pieza de enorme importancia dentro del vestuario y sobre la pista", ha destacado.

Al respecto, O Parrulo Ferrol ha considerado que Caio César "es uno de esos porteros que invitan a soñar, un guardameta de equipo, de los que marcan diferencias y aparecen cuando más se les necesita", y ha valorado que es "capaz de transmitir seguridad, personalidad y confianza a todo el grupo desde la portería".

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Según la directiva, el brasileño "no sólo es un gran portero, es también un líder", y ejerce una "influencia" que se "deja sentir tanto en la competición como en el día a día del vestuario, donde destaca por su compromiso, profesionalidad, carácter competitivo y capacidad para contagiar ambición a todo el entorno".

"Reúne condiciones diferenciales; destaca por su gran envergadura, excelente colocación bajo palos y su impecable técnica en las situaciones de uno contra uno", ha manifestado la entidad, que también ha subrayado su "gran saque, una enorme fiabilidad en el juego con los pies y una capacidad especial para aparecer en los momentos decisivos".

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De este modo, la escuadra ferrolana ha estimado que es "un portero que gana partidos" y que representa "el perfil de jugador para construir el futuro del club: hambre competitiva, mentalidad ganadora, humildad y ambición de crecimiento constante; su decisión de venir a España respondió al deseo de competir al máximo nivel y triunfar".

Finalmente, O Parrulo Ferrol ha remarcado que posee "todas las condiciones necesarias para seguir creciendo y marcar una época importante defendiendo este escudo" y ha indicado que hacer efectiva su "cláusula de continuidad es una decisión estratégica, ilusionante y plenamente acertada dentro de la configuración de la plantilla".

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"La continuidad de Caio César supone seguir construyendo una plantilla competitiva, ambiciosa y preparada para afrontar grandes retos, un proyecto que quiere seguir creciendo, emocionando y haciendo soñar a toda la familia parrula; hay jugadores que llegan para competir y otros que llegan para convertirse en pilares de un proyecto", ha apostillado. EFE

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