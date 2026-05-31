El Estadio de Guadalajara finaliza su modernización tecnológica a once días del Mundial

Guadalajara (México), 31 may (EFE).- A 11 días del inicio del Mundial 2026, el Estadio Akron, en Guadalajara, entró en la fase final de su transformación operativa y adecuación del inmueble que estrenará espacios de hospitalidad, equipo de sonido y audio así como estrictos sistemas de control y acceso.

Ainara Zatarain, directora de operaciones del recinto, dijo a EFE que trabajan en conjunto con FIFA en los últimos detalles operativos y en el proceso de cubrir marcas comerciales que no son patrocinadoras de FIFA.

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"Estamos terminando con todo el tema del 'clean set', tapando marcas, que eso es muy importante para FIFA. Seguimos ajustando pequeños detalles que salen con la operación del día", dijo en entrevista la representante del club Chivas de Guadalajara, propietario del inmueble.

El Estadio Akron albergará cuatro partidos de los grupos A y K del 11 al 26 de junio.

Zatarain señaló que, a diferencia de otros estadios, el de Guadalajara tiene 16 años de existencia y fue pensado para albergar partidos mundialistas por lo que sólo fueron necesarias adecuaciones mínimas que tomaron cerca de un año.

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Uno de los cambios más importantes fue el cambio de cancha que ahora cuenta con un césped híbrido de última generación y un sistema de drenaje avanzado con succión y capacidad de riego subterráneo, que le da la clasificación de FIFA Quality Pro.

Zatarain reveló que hace dos meses, el club cambió el tipo de pasto a uno de verano que soporte las altas temperaturas de junio que oscilan entre los 17 y 37 grados celsius.

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La directora de operaciones afirmó que las demás adecuaciones consisten en una actualización tecnológica en sistemas de audio, sonido e iluminación, pantallas nuevas y más grandes, y un sistema de control de accesos y cámaras de seguridad de alta tecnología.

Una de las áreas nuevas son las zonas de hospitalidad que fueron solicitadas por FIFA y que ofrecen una experiencia distinta con salas de descanso, pantallas especiales, vista privilegiada a la cancha y servicios premium.

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Zataráin explicó que estas zonas fueron construidas con materiales locales del estado de Jalisco como la piedra 'tezontle', aluminio y madera, y estarán separadas del resto de localidades por estructuras iluminadas que darán intimidad.

La directiva adelantó que el esquema operativo para los días de partido será distinto al habitual debido a que FIFA ocupará una buena parte del área de estacionamiento para transformarla en centros logísticos provisionales de transmisión televisiva internacional y telecomunicaciones y generación de electricidad.

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"Vamos a contar con más de 80 % de nuestros aficionados llegando en transporte público o por el sistema 'Park and Ride'. Se van a vender cierto número de espacios en estacionamiento", concluyó. EFE

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