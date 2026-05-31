Espana agencias

El Estadio de Guadalajara finaliza su modernización tecnológica a once días del Mundial

Guardar
Google icon

Guadalajara (México), 31 may (EFE).- A 11 días del inicio del Mundial 2026, el Estadio Akron, en Guadalajara, entró en la fase final de su transformación operativa y adecuación del inmueble que estrenará espacios de hospitalidad, equipo de sonido y audio así como estrictos sistemas de control y acceso.

Ainara Zatarain, directora de operaciones del recinto, dijo a EFE que trabajan en conjunto con FIFA en los últimos detalles operativos y en el proceso de cubrir marcas comerciales que no son patrocinadoras de FIFA.

PUBLICIDAD

"Estamos terminando con todo el tema del 'clean set', tapando marcas, que eso es muy importante para FIFA. Seguimos ajustando pequeños detalles que salen con la operación del día", dijo en entrevista la representante del club Chivas de Guadalajara, propietario del inmueble.

El Estadio Akron albergará cuatro partidos de los grupos A y K del 11 al 26 de junio.

Zatarain señaló que, a diferencia de otros estadios, el de Guadalajara tiene 16 años de existencia y fue pensado para albergar partidos mundialistas por lo que sólo fueron necesarias adecuaciones mínimas que tomaron cerca de un año.

PUBLICIDAD

Uno de los cambios más importantes fue el cambio de cancha que ahora cuenta con un césped híbrido de última generación y un sistema de drenaje avanzado con succión y capacidad de riego subterráneo, que le da la clasificación de FIFA Quality Pro.

Zatarain reveló que hace dos meses, el club cambió el tipo de pasto a uno de verano que soporte las altas temperaturas de junio que oscilan entre los 17 y 37 grados celsius.

La directora de operaciones afirmó que las demás adecuaciones consisten en una actualización tecnológica en sistemas de audio, sonido e iluminación, pantallas nuevas y más grandes, y un sistema de control de accesos y cámaras de seguridad de alta tecnología.

Una de las áreas nuevas son las zonas de hospitalidad que fueron solicitadas por FIFA y que ofrecen una experiencia distinta con salas de descanso, pantallas especiales, vista privilegiada a la cancha y servicios premium.

Zataráin explicó que estas zonas fueron construidas con materiales locales del estado de Jalisco como la piedra 'tezontle', aluminio y madera, y estarán separadas del resto de localidades por estructuras iluminadas que darán intimidad.

La directiva adelantó que el esquema operativo para los días de partido será distinto al habitual debido a que FIFA ocupará una buena parte del área de estacionamiento para transformarla en centros logísticos provisionales de transmisión televisiva internacional y telecomunicaciones y generación de electricidad.

"Vamos a contar con más de 80 % de nuestros aficionados llegando en transporte público o por el sistema 'Park and Ride'. Se van a vender cierto número de espacios en estacionamiento", concluyó. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pablo Pérez: "No hay nada que reprocharnos"

Infobae

Álex Millán: "Es uno de los goles más importantes de mi carrera"

Infobae

Rubén Peña: "Ha sido una de las temporadas más difíciles de toda mi carrera"

Infobae

Los sindicalistas que se habían encerrado en la Conselleria salen de las instalaciones

Infobae

La hora de los adolescentes

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos mujeres mueren al intentar rescatar a un niño de tres años que se ahogaba en una presa en Palencia

Dos mujeres mueren al intentar rescatar a un niño de tres años que se ahogaba en una presa en Palencia

Más de 100.000 colombianos acuden a las urnas en Madrid en una jornada electoral masiva de ambiente festivo: “La gente tiene muchas ganas de votar”

El histórico dirigente del PSOE Ramón Jáuregui, exministro de Zapatero, pide al partido “un congreso extraordinario urgente” al prever el “fin de un ciclo” político

Cómo votar en las elecciones presidenciales de Colombia si resides en España: horario, puntos habilitados y documentación necesaria

Dormir en Madrid durante la visita del Papa costará 298 euros por noche entre el tirón de Bad Bunny y los hoteles cinco estrellas un 15% más caros

ECONOMÍA

Idoia Alcalde, experta en recursos humanos: “Si crees que, si no coges tus vacaciones, la empresa te las va a pagar, estás muy equivocado”

Idoia Alcalde, experta en recursos humanos: “Si crees que, si no coges tus vacaciones, la empresa te las va a pagar, estás muy equivocado”

Quién es Ana Torrens, la auditora que rompe el techo de cristal y se convierte en la primera mujer al frente de una ‘Big Four’ en España

La Agencia Tributaria abre sus oficinas este lunes para realizar la declaración de la Renta 2026 de manera presencial: prevé una recaudación de 24.628 millones de euros

España tendrá una nueva megabatería en un embalse de Cantabria con capacidad para generar 2.000 GWh anuales

Dormir en Madrid durante la visita del Papa costará 298 euros por noche entre el tirón de Bad Bunny y los hoteles cinco estrellas un 15% más caros

DEPORTES

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Rafa Jódar se sobrepone para remontar el partido ante Pablo Carreño y sellar su pase a cuartos de final de Roland Garros en el quinto set

La celebración de los aficionados del PSG tras ganar la Champions se va de madre: un muerto, casi 800 detenidos y siete policías heridos

Florentino Pérez, Ceferin y un dossier sobre los árbitros y el caso Negreira en la final de la Champions

El futbolista Sterling, detenido tras estrellarse con su Lamborghini por conducir presuntamente bajo los efectos de las drogas