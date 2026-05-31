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2-3. España pierde y accede a semifinales como segunda de grupo

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Redacción Deportes, 31 may (EFE).- La selección española sub-17 perdió este domingo con la de Croacia (2-3) y accedió a las semifinales del Europeo de Estonia como segunda del grupo A, por detrás de Bélgica.

Belgas, españoles y croatas finalizaron la fase de grupos igualados a 6 puntos, por ese orden, y los balcánicos quedaron eliminados por los criterios de desempate.

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A los tres minutos de partido, Jakov Dedic puso el 0-1 en el marcador a favor de los croatas y España no consiguió equilibrar la balanza hasta el minuto 56 por medio de Joaquín Sánchez.

El conjunto de Sergio García remontó en el 77 con una diana de Enzo Alves, hijo del exjugador del Real Madrid Marcelo Vieira, pero los croatas respondieron en el 82 con un tanto de Dedić, que rubricó un triplete en el 89 y dio el triunfo a su selección, que, sin embargo, no estará entre las cuatro mejores del torneo.

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España jugará el próximo jueves 4 de junio por un puesto en la final contra el ganador del grupo B, que será Italia o Francia. EFE

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