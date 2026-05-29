Los TEDAX de Policía Nacional detonan una maleta sospechosa en una calle en Pamplona

Pamplona, 29 may (EFE).- Los especialistas del equipo TEDAX-NRBQ de la Policía Nacional han detonado una maleta sospechosa que había sido localizada junto a una papelera en la avenida Pío XII de Pamplona, en una zona cercana a la Clínica Universidad de Navarra que ha sido acordonada por la policía.

Tras encontrarse el objeto sospechoso, se ha organizado un dispositivo integrado por efectivos de Policía Nacional, Policía Foral y Policía Municipal de Pamplona.

Como medida de precaución, la Clínica Universidad de Navarra ha cerrado los accesos al edificio por Pío XII y por el servicio de urgencias, que una vez detonada la maleta han sido reabiertos. Durante la intervención solo se ha mantenido abierto el acceso por la puerta de Consultas.

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Además, se ha recomendado a todas las personas que estaban en las habitaciones que no se acerquen a las ventanas.

Se trata del tercer objeto sospechoso en dos meses que obliga a asegurar una zona de Pamplona, además de un cuarto en la localidad navarra de Bera. EFE