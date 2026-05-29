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La directiva de una gasista niega que pagara al despacho de Montoro por favores políticos

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Barcelona, 29 may (EFE).- La directora general de Messer Ibérica, Karl Andreas H., ha justificado este viernes los pagos de su empresa al despacho Equipo Económico, fundado por el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, y ha negado que comprara favores políticos para lograr una legislación fiscal más favorable.

Según han informado fuentes jurídicas, la ejecutiva, así como el director técnico de la empresa, han declarado este viernes como investigados ante el juez de Tarragona que indaga si compañías gasísticas hicieron pagos al despacho de Montoro a cambio de que promoviera modificaciones legislativas favorables a sus intereses fiscales.

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Según se desprende del sumario del caso, la directora general de Messer Ibérica participó en una videoconferencia en 2013 en la que se acordó la contratación de Equipo Económico y se fijaron los pagos por informes que debían entregarse al Ministerio de Hacienda.

La directiva ha negado que los pagos fueran destinados a funcionarios o cargos públicos y ha defendido que su empresa cuenta con un estricto código para evitar malas prácticas como la que investiga el juez.

En ese sentido, ha recalcado que acudieron a Equipo Económico para que el despacho les confeccionara una "hoja de ruta" sobre cómo debían moverse para conseguir las modificaciones fiscales que las empresas del sector reclamaban, pero ha insistido en que en ningún caso sus pagos eran a cambio de influencia política.

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El otro investigado, por su parte, se ha acogido a su derecho a no declarar, como han hecho hasta ahora los imputados que han comparecido ante el juez, en una causa que está pendiente de que la Audiencia de Tarragona resuelva varias peticiones de nulidad y cuestiones de competencia planteadas por las partes.

El juez de Tarragona que investiga el caso sospecha que el exministro Cristóbal Montoro jugó un "rol nuclear" en la trama de Hacienda acusada de reformar leyes en beneficio de empresas, a cambio de dinero, ya que era la "autoridad" que aseguraba una "ganancia cierta" a su despacho, Equipo Económico, "abusando" de su poder.

Montoro, que fue ministro de Hacienda entre 2000 y 2004 con José María Aznar y entre 2011 y 2018 con Mariano Rajoy, se dio de baja como afiliado del PP al trascender su imputación y la de su equipo en una causa que desde 2018 investigaba en secreto el titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona por cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. EFE

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