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El lehendakari reprocha a los ministros de Sumar los obstáculos con la agenda vasca

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Vitoria, 29 may (EFE).- El lehendakari, Imanol Pradales, ha reprochado a Sumar los obstáculos de algunos de sus ministros con la agenda vasca en materias relacionadas con transferencias, la sanidad o el traslado del 'Guernica' y ha pedido a los representantes de esta formación en Euskadi que no se pongan de perfil.

Pradales ha respondido así en el pleno de control del Legislativo vasco a una pregunta del único parlamentario de Sumar, Jon Hernández, quien ha cuestionado el compromiso del Ejecutivo autonómico con la actualización del autogobierno para ampliar derechos laborales, sociales y servicios públicos.

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El lehendakari ha invitado a Sumar Euskadi a acompañar al Gobierno Vasco en materia de autogobierno y en los compromisos suscritos con el Estado sobre la agenda vasca porque hay cuestiones que corresponden a esta formación en el Ejecutivo central que competen a este partido en las que debería "contribuir de manera mucho más decidida y clara".

Ha puesto tres ejemplos, el primero de ellos la negociación del traspaso de la competencia del Fondo de Garantía Social (Fogasa) que depende del Ministerio de Trabajo y Economía Social dirigido por Yolanda Díez. Ayer, ha señalado, hubo una reunión sobre este asunto con un resultado "decepcionante" y ha emplazado a Hernández a que se ponga el "buzo de trabajo vasco y arrime el hombro".

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También el lehendakari se ha referido a la huelga de médicos "provocada" por la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar. "Exíjale a la ministra que se siente y dialogue y si no quiere que transfiera la competencia del estatuto marco a Euskadi", ha manifestado.

Otro de los ejemplos que ha puesto de los problemas que hay con Sumar se refiere a la petición del Gobierno Vasco para que se haga un análisis exhaustivo que estudie la viabilidad del traslado temporal del 'Guernica' a Euskadi que compete al Ministerio de Cultura, un tema del que su titular, Ernest Urtasun, "hasta ahora no sabe, no contesta o quizás sencillamente no quiere".

En cuanto a la actualización del estatuto vasco, por el que le ha preguntado Hernández, Pradales ha reiterado que es un asunto sobre el que están hablando y negociando los partidos de forma discreta. EFE

(Foto)

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