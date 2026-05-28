El rey celebra el centenario del Museo Geominero de España

Madrid, 28 may (EFE).- Felipe VI ha conmemorado este jueves el centenario del Museo Geominero del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) donde ha podido conocer piezas destacadas de su colección, una de las más importantes de Europa, y ha inaugurado una exposición organizada por este aniversario.

El rey, que ha estado acompañado por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha podido conocer piezas destacadas del museo, entre ellas el meteorito metálico Siderito, compuesto por hierro y níquel y caído en México; un basalto procedente de la erupción del volcán Tajogaite, en La Palma (2021); y una fulgurita de Torres de Moncorvo (Portugal), formación rocosa originada por el impacto de un rayo.

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Y con motivo de este centenario, y al igual que a comienzos del siglo XX la entonces llamada Comisión del Mapa Geológico de España regaló a un joven Alfonso XIII una colección de fósiles y rocas, el IGME-CSIC ha obsequiado con una colección de minerales críticos españoles a su bisnieto, Felipe VI.

En la visita, la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino; la directora del Centro Nacional IGME-CSIC, Rosa María Mateos; y la directora del Museo Geominero, Ana Rodrigo, han explicado al monarca el contenido de la exposición conmemorativa 'Museo Geominero: un siglo entre millones de años'.

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La muestra reúne una selección de piezas representativas de las colecciones del museo, entre las que se encuentran meteoritos, lavas, estromatolitos, celestinas, fluoritas, ópalos y un huevo de dinosaurio, además de ejemplares del mundo microscópico, como distintos grupos de microfósiles y componentes minerales presentes en las rocas.

Asimismo, ha podido contemplar varios ejemplares de moluscos cefalópodos del Mesozoico, y una rana fósil hallada en la localidad turolense de Libros de hace aproximadamente 11 millones de años.

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Según el CSIC, España ocupa una posición destacada en el ámbito de los materiales críticos, con la explotación de recursos como la celestina, fluorita, cuarzo, feldespato, magnesita o wolframita, fundamentales para industrias clave.

Así, minerales como la celestina, de la que España es principal productor europeo, permiten obtener estroncio, empleado en electrónica, materiales avanzados y nuevas tecnologías energéticas. La fluorita, también resulta esencial en la fabricación de semiconductores, vidrio, aluminio y procesos vinculados a las energías limpias, ha explicado el CSIC.

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Materiales que son conservados en este museo, nacido en 1926 con la misión de preservar y mostrar la diversidad mineral, paleontológica y geológica del territorio español, con una colección que es una de las más importantes de Europa.

Así, cuenta con una exposición permanente con más de 19.000 ejemplares, de los más de 100.000 que forman la colección. La exposición ocupa una superficie de 1.370 metros cuadrados en la que 250 vitrinas de madera tallada y vidrio muestran más de 6.000 minerales, cerca de 13.000 fósiles, unas 100 rocas sedimentarias, metamórficas e ígneas y una colección de unos 50 meteoritos. EFE

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