Swiatek, sólida a la tercera ronda

París, 27 may (EFE).- La polaca Iga Swiatek, tercera favorita, avanzó sólida a la tercera ronda de Roland Garros, donde aspira a ganar su quinta corona, tras eliminar a la checa Sara Bejlek, 35 del ránking, 6-2 y 6-3.

Semifinalista de la última edición, la polaca se medirá por un puesto en octavos de final contra la ganadora del duelo entre su compatriota Magda Linette, 73 del mundo, y la letona Jalena Ostapenko, 31, que le ha ganado en las seis ocasiones en las que se han medido.

PUBLICIDAD

Swiatek, que este domingo cumplirá 25 años, ha ido elevando el juego en las últimas semanas y se presenta en Roland Garros como una de las favoritas junto a la bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, y la estadounidense Coco Gauff, defensora del título. EFE