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Rueda urge elecciones generales y acusa a Sánchez de vivir "en una realidad paralela"

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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha calificado como un "clamor" la convocatoria de elecciones generales y ha demandado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que las convoque cuanto antes. De este, ha dicho que vive "en una realidad paralela".

Así se ha pronunciado al ser preguntado por la entrada de la UCO en la sede de Ferraz por el 'caso Leire'. "La gente se lo pide, mucha gente de su partido", ha insistido en relación a algunas voces socialistas.

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"Y esto es lo que cada vez más dirán públicamente, es un sentimiento de muchísimos españoles, de muchísimos gallegos, que así no podemos seguir", ha recalcado Rueda.

"Cuando pensamos que el escándalo que conocemos no puede ser superado, al día siguiente surge un escándalo judicial aún más grave", ha remarcado el titular del Ejecutivo gallego, que ha aludido, además, a "todo lo que está por venir", en referencia a los juicios pendientes, entre ellos el de la mujer del titular del Ejecutivo central.

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En este contexto, ha calificado a Sánchez como un presidente del Gobierno "totalmente a la defensiva". "Parece que vive en una realidad paralela, donde todo esto parece una broma, y no, no es una broma para nada", ha insistido.

"Esto, además de todo lo que implica desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de las posibles responsabilidades penales, es la imagen de un Gobierno, es el día a día de un Gobierno que no está gobernando", ha recalcado también.

Por otra parte, Rueda, que ha subrayado que no se puede "seguir" de esta manera, se ha preguntado quién está ahora mismo "al timón de las grandes decisiones que se tienen que tomar dentro del Gobierno central y que nos afectan a todas las comunidades autónomas, y, por lo tanto, también afectan a los gallegos".

Por todo ello, ha recalcado que espera que "cuanto antes" Sánchez se dé cuenta "de que solo hay una salida, darle voz a los españoles para que digan si queremos seguir así o si queremos cambiar", ha expuesto para considerar que apostarán por el cambio.

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