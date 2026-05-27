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Presidenta de Cantabria, sobre la UCO en Ferraz: "El círculo se está cerrando y solo hay una salida: que España vote"

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La presidenta del Gobierno de Cantabria y del Partido Popular en la comunidad, María José Sáenz de Buruaga, ha afirmado en relación a la presencia este miércoles de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede nacional del PSOE en Ferraz que "el círculo se está cerrando" y que "todos los caminos conducen a Roma, y Roma es Pedro Sánchez".

Buruaga ha opinado que "solo hay una salida" a "esta espiral de corrupción socialista" que es que "España vote".

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Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación, en las que se ha preguntado "qué más tiene que pasar, qué es lo que nos aun nos queda por ver", tras enumerar la "larguísima" lista de casos que rodean al presidente del Ejecutivo español --"cada día a punto de ser infinita", ha enfatizado--, como los de Zapatero, Koldo, Ábalos, Cerdán, Leire, Begoña Gómez o del hermano de Sánchez, que "mañana se sienta en el banquillo", ha puntualizado.

Al respecto, Buruaga ha lamentado que la "corrupción" del PSOE y del Gobierno central está haciendo "un enorme daño al país, a la democracia, a la convivencia democrática, a la dignidad, a la decencia de las instituciones y, por supuesto, al prestigio y a la imagen reputacional de España".

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"Esto tiene que terminar. Necesariamente tiene que terminar", ha espetado y ha ironizado que "a una se le acaban las palabras" ante este contexto. "Cuando España aun está en shock con el escándalo de la crisis de Zapatero, resulta que desayunamos con la UCO entrando en la sede del PSOE".

La presidenta cántabra ha calificado de "gravísimo" y "terrible" lo que está sucediendo en el país y se ha mostrado a la expectativa. "Veremos a ver dónde nos lleva esto", insistiendo en que es "innegable" que "todos los indicios" apuntan a Pedro Sánchez.

A su juicio, esta situación "no da más de sí", por eso, ha opinado que "hay que cerrar esta etapa de decadencia y recuperar un gobierno al servicio de los españoles y no al servicio de la corrupción del sanchismo".

"SOLO HAY UNA SALIDA"

En este sentido, Buruaga ha incidido en que "solo hay una salida" para "devolver la honradez, la decencia y la dignidad a la política" --algo que ha tildado de "urgencia nacional"-- y es que "los socios de gobierno dejen de sostener a Pedro Sánchez, que digan ya de una vez que esto se acabó y que Sánchez convoque elecciones de manera inmediata".

"La solución es que España vote", ha aseverado, al tiempo que ha afirmado que ella sí sabe lo que haría, que es "devolver la voz a los españoles en las urnas".

Finalmente, ante el anuncio del líder socialista de descartar el adelanto de las elecciones, la 'popular' ha ironizado con que es "muy difícil para una persona normal ponerse en la cabeza de gente que no tiene principios ni escrúpulos".

También ha criticado al Gobierno y a sus socios porque no se convoquen los comicios ya que "a unos les aterran" y "otros solo están pendientes, preocupados y ocupados en su propia supervivencia, y eso pasa por seguir aferrado al poder. Pues siguen ahí parapetándose".

"Pero los demás tenemos que decir lo que pensamos y lo que pensamos es que esto solo funciona si España vota. Y hace mucho tiempo que tenía que haber ocurrido. Esto es nadar para morir ahogado en la orilla", ha finalizado.

La presidenta ha hecho estas declaraciones cuestionada por la prensa en la inauguración de la nueva nave de Kuehne+Nagel en el polígono de Morero en Astillero.

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