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Presa: "Esta final es una de las mayores gestas de la historia del deporte español"

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Leipzig (Alemania), 27 may (EFE).- Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, declaró que la final de la Liga Conferencia que disputarán este miércoles contra el Crystal Palace inglés es "una de las mayores gestas de la historia del deporte español" y apuntó que el sentimiento que tienen para afrontar el partido es de "responsabilidad" por saber que habrá más de doce mil aficionados en las gradas del Red Bull Arena de Leipzig.

El Rayo Vallecano afronta en Leipzig (Alemania) la primera final europea en sus 102 años de historia con el objetivo de lograr un título que sería muy especial.

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"El sentimiento es de responsabilidad viendo toda la gente que está en Leipzig y viendo que hoy el estadio de Vallecas se va a llenar cuando están todos los abonados aquí. Es increíble ver todas las muestras de cariño que estamos recibiendo de todos los rincones de Vallecas, de Madrid y de toda España", dijo Presa, en declaraciones a los medios de comunicación, en el hotel de concentración del equipo.

"Esta noche apenas he soñado, apenas he dormido. Es un día muy importante y no ha habido tiempo para soñar pero estar aquí es un sueño hecho realidad, inimaginable hace mucho tiempo. Esto es un trabajo, no de esta temporada, sino de las quince temporadas que llevamos, que cuando llegamos al equipo estaba en quiebra, al borde de la desaparición. Esto un sueño que no es un milagro, es fruto del trabajo, del esfuerzo y del sacrificio", confesó.

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Para Martín Presa, el Rayo Vallecano, "independientemente de como quede el resultado, es un ejemplo para el fútbol, para el deporte y para la vida en los momentos actuales en los que el esfuerzo, la cultura del esfuerzo y del sacrificio están cuestionándose".

"Es un ejemplo de que con esfuerzo, con sacrificio, con ilusión, con resistencia a las adversidades, se puede superar cualquier adversidad y llegar a cotas altas", comentó el máximo dirigente rayista, que calificó este partido como el "más importante de la historia del club".

"Llevamos soñando 102 años con esto. No creo que haya ningún equipo que pueda decir que el 80% de su masa social y de sus abonados estará presente en un estadio de una final. Es un viaje muy caro, con una dificultad de alojamiento por la gente que viene muy grande, y pese a esto han respondido", señaló.

"Puede haber equipos con mayores presupuestos, que los hay, con mayores infraestructuras, que son prácticamente todos los de nuestro país de Primera y Segunda y Primera RFEF pero en trabajo, esfuerzo y sacrificio no nos gana nadie. Creo que esas son las señas de identidad que lleva mostrando durante muchos años nuestro equipo. Ya lo mostraba con José Ramón Sandoval y Paco Jémez, con Míchel, con Andoni Iraola, con Francisco y ahora con Íñigo Pérez", manifestó.

"Somos un equipo muy sacrificado, un equipo que no se da por vencido ante ninguna adversidad. Este año hemos tenido el ejemplo con la Real Sociedad, que fue el partido con más errores arbitrales decisivos de goles, hasta seis en un partido. Yo no he visto eso jamás desde que el fútbol es fútbol", apuntó.

Sobre el equipo, Presa dijo que ve a la plantilla "muy concentrada".

"Venimos a ganar, aunque quizás luego no ganemos, pero el equipo no se conforma con haber llegado a la final. Es tan inusual, es tan meritorio, que se puede decir que es una de las mayores gestas del deporte en la historia del deporte español. Es una oportunidad única y si no la conseguimos que no sea porque no ponemos el mil por cien de cada uno de los jugadores", comentó.

"Esta final es un homenaje para todas las personas que en situaciones de muchas dificultades han luchado por algo, por sacar una empresa adelante, por superar una enfermedad, por sacar adelante un hijo problemático. Muchos los han conseguido, pero es un ejemplo de que con trabajo, con sacrificio, aunque parezca increíble, aunque te digan que es imposible, se puede conseguir. Es un día precioso y ojalá este día pudiese repetirse muchas veces más", concluyó. EFE

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