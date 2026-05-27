Espana agencias

Llorca ve con "hastío" la situación del PSOE aunque pide "dejar trabajar a la justicia" antes de sacar "conclusiones"

Guardar
Google icon
Imagen WR65ZXNC4JH35HX7RKSRFAUR7U

El 'president' de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que ve con "hastío" la situación actual del PSOE ante "tantos escándalos de corrupción que salpican al Gobierno de España", aunque ha pedido en cualquier caso "dejar trabajar a la justicia antes" de sacar "conclusiones".

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este miércoles, tras participar en un acto organizado por 'El Confidencial' en Valencia, el día en que el juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha acordado imputar al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a la gerente del partido, Ana María Fuentes, y al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías en la causa en la que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez.

PUBLICIDAD

Las imputaciones se han conocido después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hayan accedido a primera hora a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid.

Preguntado por estos hechos, Pérez Llorca ha asegurado que los sigue "con muchísima preocupación" y ha mostrado "un cierto hastío" de que la sociedad tenga que ver "tantos escándalos de corrupción que salpican al Gobierno de España". Dicho esto, ha considerado que también "hay que dejar trabajar a la justicia".

PUBLICIDAD

"Hoy las noticias son muy preocupantes, pero creo que en tres, cuatro o cinco días los jueces sacarán sus primeras conclusiones y que, por lo tanto, habrá que valorarlas", ha expuesto. "Es cierto que esta semana, primero todo lo que se le ha incautado al presidente --José Luis Rodríguez-- Zapatero, luego esta semana también empieza el juicio del hermano del presidente del Gobierno y ahora estos registros en las sedes del PSOE nos hacen estar preocupados, claro que sí", ha remarcado.

Aunque el jefe del Consell ha agregado: "Pero yo creo que hay que dejar trabajar a la justicia y luego, cuando tengamos más contenido o salgan sus primeras conclusiones, también sacar las nuestras".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Temas del día de EFE España del miércoles 27 de mayo de 2026 (14:00 horas)

Infobae

Cae una red que proveía material a plantaciones de marihuana y blanqueaba capital

Infobae

La UCO recaba informes reservados a agentes por filtraciones o contactos con el caso Leire

Infobae

Milagros Tolón critica que Vox quiera llevar "la prioridad nacional" a las aulas

Infobae

Más de un millar de migrantes acompañarán al papa León XIV en Arguineguín (Gran Canaria)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Claves para entender por qué la UCO investiga a Leire, la gerente del PSOE, Santos Cercán, un excapitán y hasta el presidente de Correos por pagar las cloacas socialistas

Claves para entender por qué la UCO investiga a Leire, la gerente del PSOE, Santos Cercán, un excapitán y hasta el presidente de Correos por pagar las cloacas socialistas

Última hora del caso Plus Ultra y la entrada en Ferraz, en directo: la UCO acude a la sede central del PSOE con un requerimiento de información

Pedro Sánchez insiste en que las actuaciones de la UCO en Ferraz son “requerimientos” y descarta convocar elecciones “por interés partidista”

De Felipe Baca a Simon Verhoeven: quién es quién en la estructura internacional investigada por operaciones con petróleo y oro venezolano

La UCO entra en las sedes del PSOE y la Guardia Civil para buscar información sobre Leire Díez: imputan a Cerdán, Zarrías y la gerente del partido

ECONOMÍA

Los migrantes trabajan más fines de semana y noches que los españoles y también acumulan más despidos

Los migrantes trabajan más fines de semana y noches que los españoles y también acumulan más despidos

España es el país desarrollado donde más ha aumentado la deuda pública desde 2007

Si recibes un mensaje de Hacienda, podría ser una estafa: la Agencia Tributaria alerta de suplantaciones en la campaña de la Renta

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los bancos se ‘pelean’ por tu nómina y ofrecen hasta 1.200 euros, pero el regalo sale caro si no se lee la letra pequeña

DEPORTES

El caso Negreira y cómo el Alzheimer impide que se siente en el banquillo, según un abogado en derecho deportivo: “Es un freno de mano absoluto en la parte penal”

El caso Negreira y cómo el Alzheimer impide que se siente en el banquillo, según un abogado en derecho deportivo: “Es un freno de mano absoluto en la parte penal”

Rayo, próxima parada corona de la Conference: los vallecanos luchan por el título europeo ante el Crystal Palace

Enrique Riquelme asegura tener cerrado su cuerpo técnico, un entrenador en activo y promete un mundialista español si es presidente del Real Madrid

Las elecciones del Real Madrid se celebrarán el 7 de junio en Valdebebas entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme

Marruecos revive el eco de 1998: Brasil y Escocia vuelven a cruzarse en el camino de los Leones del Atlas