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La Comunidad de Madrid contrató a empresas de Julio Martínez por servicios "satisfechos"

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Madrid, 27 may (EFE).- La Comunidad de Madrid contrató a empresas controladas por el empresario Julio Martínez, amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero imputado junto a este en el caso Plus Ultra, mediante concursos que siguieron los cauces legales y por unos servicios que fueron "plenamente satisfechos".

Así lo ha confirmado este miércoles el portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García Martín, después de que en el sumario del caso afloraran pagos de la Comunidad al entramado de 39 mercantiles que operó Martínez entre 2020 y 2024.

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En un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria que forma parte del sumario figuran pagos de la Comunidad de Madrid por un importe total de 129.189,68 euros entre los años 2023 y 2024. También consta un abono de 50.106,48 euros en 2023 por parte del organismo autónomo Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Además, constan abonos de la Junta de Andalucía por un total de 62.307,12 euros entre 2020 y 2024.

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"Los pocos contratos que hemos identificado se corresponden con concursos realizados, donde esos concursos se resolvieron a través de las correspondientes mesas técnicas, donde hay funcionarios, interventores y letrados de la Comunidad de Madrid", ha explicado García Martín en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

No obstante, ha recalcado que "el hecho de que una empresa pueda trabajar con una administración" ni la "exonera" ni la "disculpa" de su "posible relación con una trama corrupta".

Por ello, considera que "crear confusión sobre este tema" no persigue sino "tratar de echar tinta de calamar" sobre los casos de presunta corrupción que cercan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama investiga a Zapatero como "vértice" de una trama de tráfico de influencias en favor de Plus Ultra a cambio de presuntos beneficios canalizados a través de una estructura societaria controlada por Julio Martínez y en la que entraría supuestamente la empresa de las hijas del expresidente del Gobierno. EFE

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