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Febas se despide entre lágrimas del Elche para "vivir otros retos y experiencias"

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Elche (Alicante), 27 may (EFE).- El centrocampista catalán Aleix Febas aseguró este miércoles, visiblemente emocionado, que ha decidido no aceptar la oferta de renovación del Elche para “vivir otros retos y experiencias” que en el club ilicitano no podría vivir.

El jugador, que no desveló su próximo destino, agradeció el interés de los dirigentes hasta el final por renovarle, y lamentó “haber fallado a la afición” con su decisión de abandonar la entidad tras tres temporadas.

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“El club ha hecho todo lo posible para que siga. Espero que algún día me puedan entender”, dijo Febas, que rompió a llorar en varias ocasiones.

“No ha sido un tema económico, el club ha hecho un gran esfuerzo. Con 30 años no sé si tendré la oportunidad de vivir estas experiencias. En mi vida siempre he priorizado lo deportivo y así seguirá siendo”, argumentó Febas, que fue el jugador con más minutos disputados la pasada temporada.

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El centrocampista destacó que su etapa en el Elche le ha hecho “reconciliarse” consigo mismo.

“Siempre pensé que podía ser más de lo que estaba haciendo, pero el Elche en este sentido me ha hecho hacer las paces conmigo mismo y quedarme pleno”, explicó Febas, que aseguró que “saldrá satisfecho de su carrera pase lo que pase en el futuro”.

El jugador no se atrevió a aventurar un posible regreso al Elche “porque ya tengo 30 años”, pero sí garantizó que el equipo ilicitano es “el club” de su vida. “Creo que ha sido un bonito final”, finalizó, de nuevo entre lágrimas.

El director general del club, Pedro Schinocca, agradeció el comportamiento profesional del jugador hasta el último día, pese a la cantidad de ofertas que ha recibido durante toda la temporada.

“Se ha ganado el derecho a decidir y le deseamos muchos éxitos”, finalizó el dirigente. EFE

pvb/cta/og

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EFE

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