Exteriores convoca al embajador ruso en protesta por los últimos ataques y las amenazas a diplomáticos en Ucrania

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha convocado al embajador ruso en Madrid, Yuri Klimenko, para trasladarle la "enérgica protesta" del Gobierno por los últimos ataques rusos en Ucrania y las amenazas por parte de Moscú contra el personal diplomático desplegado en este país, según han informado a Europa Press fuentes de este departamento.

La convocatoria de Klimenko se produjo este martes, emulando así al paso que también dieron otros países como Alemania o la propia Unión Europea, después de que el Ministerio de Exteriores ruso advirtiera de ataques masivos contra Kiev y aconsejara a los extranjeros que se marcharan "lo antes posible".

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Según las fuentes, a Klimenko se le trasmitió "la enérgica protesta de España por los últimos ataques indiscriminados de Rusia contra Ucrania y por las advertencias amenazantes sobre ataques sistémicos a objetivos militares y políticos en Ucrania, que han incluido un llamamiento a los ciudadanos extranjeros y al personal diplomático a abandonar la capital del país".

Asimismo, desde el departamento que encabeza José Manuel Albares han reiterado el apoyo del Gobierno al "derecho a la legítima defensa de Ucrania" y ha vuelto a instar a Rusia a "detener la agresión, respetar el Derecho Internacional Humanitario y negociar de buena fe una paz justa y duradera".

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