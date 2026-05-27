El Pontevedra presenta recurso ante el Comité Nacional de Segunda Instancia de RFEF

Pontevedra, 27 may (EFE).- El Pontevedra CF informó este miércoles de que esta mañana ha presentado formalmente recurso ante el Comité Nacional de Segunda Instancia de la Real Federación Española de Fútbol para reclamar su plaza en el playoff de ascenso a LaLiga Hypermotion.

La entidad presidida por Lupe Murillo sigue así con la defensa “de los derechos e intereses deportivos” de su primer equipo, después de que en la noche del pasado lunes recibiese la resolución del Juez Único de Competiciones No Profesionales, quien otorgó al Real Madrid Castilla la plaza que reclama el Pontevedra.

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El conflicto, sin precedentes en el futbol español, viene motivado por la existencia de dos criterios de desempate. Uno figura en las bases de la Competición y otro en el reglamento de la RFEF, que tiene rango superior y es que el supuestamente beneficia al filial del Real Madrid.

El primero de ellos tiene en cuenta la diferencia de goles entre los tres equipos empatados a 58 puntos (también el Barakaldo), mientras que el que sitúa por delante al Castilla solo valora los enfrentamientos directos entre el equipo granate y el blanco.

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En juego está un billete para el playoff de ascenso a LaLiga Hypermotion. Los tres clubes implicados -Real Madrid, Pontevedra y Castilla- finalizaron la Liga empatados a puntos.

De momento, la RFEF ha marcado el partido de idea de la semifinal del playoff de ascenso a Segunda División entre el Real Madrid Castilla y el Sabadell para este viernes a las 21.00 horas. EFE

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