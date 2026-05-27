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El internacional júnior Marcos García completará la portería del Ademar León

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León, 27 may (EFE).- El guardameta internacional júnior de 18 años y 1,90 de estatura Marcos García Peñacoba completará la portería del Abanca Ademar para la próxima temporada, como acompañante del también internacional absoluto, Álvaro Pérez, según ha confirmado a EFE el jugador asturiano tras la reunión mantenida con el club leonés.

García Peñacoba, formado en la cantera del Base Oviedo, recaló en el conjunto ademarista hace dos temporadas, en principio compatibilizando su presencia en el filial, con el primer equipo junto a Álvaro Pérez y el internacional iraní Saeid Barkhordari.

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Su participación con el Abanca Ademar en la actual temporada había sido testimonía en la primera parte de la misma, pero tras la baja psicológica de Barkhordari, a causa del conflicto bélico en su país, unido a sus problemas posteriores en la rodilla derecha que le obligaron a volver a estar ausente, propiciaron la presencia en las convocatorias de Marcos García.

El portero asturiano, que ha participado también en las citas con el combinado español júnior, en el doble compromiso amistoso ante Croacia y el torneo en Túnez, tenía clara su intención de dar un salto adelante y pasar a formar parte, a todos los efectos, del primer equipo.

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Aunque el Abanca Ademar abrió la puerta a buscar un sustituto para el veterano guardameta iraní también de experiencia, finalmente se ha decantado por formar una portería, de cara a la próxima temporada, marcada por la juventud ya que el, a priori titular, Álvaro Pérez, tan solo cuenta con 21 años.EFE

fps/orv/og

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