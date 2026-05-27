El Barcelona gana en la despedida de Alexia y el Dépor amarga el triunfo del Espanyol

Redacción deportes, 27 may (EFE).- El Barcelona ganó este miércoles a la Real Sociedad (2-1) en el último partido de la capitana Alexia Putellas ante su afición después de 14 años en el primer equipo, mientras que el Deportivo Abanca amargó el triunfo al Espanyol (2-2) en el minuto 88 y dependerá de sí mismo para acabar undécimo de la Liga F Moeve.

Putellas llegó al conjunto azulgrana en 2012, con 18 años, procedente del Levante, y se despide como la jugadora con más goles de la historia (232 dianas) y con un palmarés de 10 Ligas, 10 Copas de la Reina, 6 Supercopas de España y 4 Ligas de Campeones.

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Fue una jornada emotiva en el estadio Johan Cruyff, en la que, además de la doble Balón de Oro, otras jugadoras también podrían haber disputado su último encuentro ante su afición, como Marta Torrejón, María León y Ona Batlle, estas dos últimas despedidas con un pasillo de sus compañeras al ser sustituidas.

En lo deportivo, el Barcelona acusó el desgaste físico tras conquistar el pasado sábado la Liga de Campeones en Oslo ante el Olympique de Lyon, en un encuentro menos brillante de lo habitual, con el título liguero ya asegurado desde hace varias jornadas.

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Aun así, el equipo dirigido por Pere Romeu se llevó la victoria gracias a los goles de Claudia Pina, que abrió el marcador y se consolida como máxima goleadora de la Liga F con 21 tantos, y de Aitana Bonmatí, que volvió a ver puerta tras su grave lesión y firmó el 2-1 definitivo antes del descanso.

En el otro encuentro de la penúltima jornada, un tanto en el tramo final frustró el triunfo del Espanyol, que con el 1-2 llegó a situarse en la undécima plaza. Naima García había puesto el 1-2 para las blanquiazules en el minuto 60, un resultado que les daba los tres puntos de forma momentánea.

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Sin embargo, cuando el partido parecía decidido, Paula Monteagudo aprovechó un buen centro de Cristina Martínez en el área para firmar el 2-2 definitivo que deja al Deportivo Abanca dependiendo de sí mismo: le bastará igualar el resultado del Espanyol en la última jornada para conservar la undécima plaza. EFE

avm/sab

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