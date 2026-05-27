El Alavés vuelve a alcanzar su tope de abonados y activa la lista de espera

Vitoria, 27 may (EFE).- El Deportivo Alavés volvió a alcanzar su tope de abonados, que ronda los 17.800, y activó este miércoles la lista de espera para nuevos abonados.

Está nueva lista está reservada para aquellos aficionados que quieran optar a un abono en caso de quedar asientos disponibles.

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Por segunda temporada consecutiva, el club volvió a alcanzar el máximo número de abonos disponibles. “Es el reflejo de la alta demanda existente y del respaldo constante de una grada que sigue convirtiendo al estadio albiazul en un escenario de referencia.”,‘ indicó el club en una nota de prensa.

La lista de espera se abrirá desde el miércoles 27 de mayo y se recurrirá a ella tras el periodo de renovación de los abonados actuales y de los titulares del carnet de simpatizante.

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Cabe destacar que durante la campaña 2025-26, el recinto albiazul se quedó sin entradas en cinco encuentros ante Real Madrid, Real Oviedo, CA Osasuna, Athletic Club y FC Barcelona, lo que convierte a Mendizorroza en uno de los estadios con mayor porcentaje de ocupación de todo el campeonato. EFE

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