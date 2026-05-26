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Urtasun afirma que Zapatero le "debe una explicación" a la sociedad y ve "preocupante" el sumario del 'caso Plus Ultra'

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El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero le "debe una explicación" a la sociedad española tras su imputación en el 'caso Plus Ultra' y ha calificado de "preocupantes" el contenido del sumario que instruye la Audiencia Nacional.

En declaraciones a los medios tras la presentación de una exposición en el Museo Arqueológico Nacional, Urtasun ha opinado que las explicaciones de Zapatero tendría que ser cuanto antes y ha señalado que ahora toca dejar que la justicia haga su trabajo.

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Dicho esto, el también portavoz de Sumar ha reivindicado que el Gobierno tiene que dejar claro que su papel es "combatir la corrupción" y desplegar toda la agenda de medidas de regeneración democrática que tienen aún pendiente.

También ha añadido que es necesario una reforma del estatuto jurídico de los expresidentes y que Sumar, por medio de su grupo parlamentario, ya está trabajando en ese sentido.

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Finalmente, ha proclamado que la "corrupción cero sí existe" y que su espacio político es una prueba de ello, como evidencia sus pasos por distintos gobiernos.

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