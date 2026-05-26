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El Gobierno aprueba deducciones fiscales a los patrocinadores del viaje del papa

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Madrid, 26 may (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley que declara la visita del papa León XIV a España como "acontecimiento de excepcional de interés público", una figura que reconoce su relevancia de bien cultural y permite activar los incentivos fiscales que prevé la ley de Mecenazgo.

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha explicado que la visita del Pontífice entre el 6 y 12 de junio a España es "el primer viaje que hará León XIV a un país de la Unión Europea" y ha supuesto más de ochenta reuniones de coordinación en el Ejecutivo.

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"Es un evento histórico, ya que han pasado 15 años desde que un pontífice visitó nuestro país por última vez. La visita es una oportunidad para proyectar al mundo los valores que constituyen la base de nuestra democracia, la convivencia, el pluralismo, la solidaridad o la acogida, valores que conectan de manera clara con el mensaje que viene defendiendo el pontífice", ha remarcado.

Saiz ha destacado el "intenso trabajo" del Ejecutivo para asegurar que esta visita sea un éxito y ha recordado la activación de 12.500 efectivos de la Policía Nacional y más de 2.200 de la Guardia Civil, además de un dispositivo especial en Madrid para facilitar los desplazamientos y garantizar la movilidad.

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En este sentido, Renfe va a poner en marcha un dispositivo ofreciendo 2 millones de plazas adicionales en cercanías, incrementando la oferta de media distancia de y Avant y descuentos para viajeros, grupos y grandes grupos.

Los medios de comunicación acreditados superan los 3.300 periodistas y la ministra ha puntualizado que "estamos convencidos de que este esfuerzo dará sus frutos".

El informe que ha presentado el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en el Consejo de Ministros señala que el viaje de León XIV se produce tras la culminación de la exhumación del dictador de la Basílica de Cuelgamuros y la resignificación del Valle, del acuerdo sobre los bienes inmatriculados de la Iglesia, de la supresión de determinados beneficios fiscales y del sistema mixto para la reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial.

El decreto ley que decreto ley que declara la visita del papa como acontecimiento excepcional de interés público también reconoce otras 26 nuevas iniciativas por su relevancia de bien cultural, deportiva o científica y social y entre las actividades que podrán beneficiarse de incentivos fiscales también está el bicentenario de Goya, el Trío de eclipses o el aniversario del Teatro Real.EFE

(foto) (vídeo) (audio)

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EFE

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