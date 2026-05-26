La primera jueza de Plus Ultra apuntó a que Zapatero influyó ante ejecutivos de Repsol

(Actualiza la EC2251 con más detalles)

Madrid, 26 may (EFE).- La primera jueza que investigó el caso Plus Ultra envió en febrero a la Audiencia Nacional presuntos indicios contra el expresidente José Luis Zapatero, de quien destacó la supuesta influencia ejercida ante "altos ejecutivos" de Repsol en favor de Danilo Diazgranados, implicado en la trama.

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Fuentes de Repsol niegan "de manera rotunda" cualquier relación comercial o de otro tipo con el venezolano Diazgranados, e insisten en que la energética opera "bajo estrictos principios de transparencia, integridad y respeto a la legalidad en todos los países".

El auto en el que la jueza de Madrid Esperanza Collazos enviaba el caso a la Audiencia Nacional, fechado el pasado 23 de febrero, aludía a que en la causa habían aparecido "nuevos investigados", entre los que incluyó al expresidente del Gobierno, a sus hijas, a Diazgranados y a quie fuera comisario de la Policía en el Aeropuerto de Barajas Jesús María Gómez.

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La magistrada hacía referencia a un informe de los investigadores sobre el chat 'DANILO-ESPAÑA', con conversaciones detalladas de Diazgranados, "que mantiene una relación personal y económica con alguien denominado 'Zorro' o 'Z' o 'ZZZZ'".

Este "ha sido identificado como José Luis Rodríguez Zapatero", continúa el documento, al que ha tenido acceso EFE.

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En dicho chat "se ponen en evidencia" actos concretos a lo largo de varios años que "sugieren" la comisión de delitos de cohecho, tráfico de influencias y corrupción en los negocios, por una "organización jerarquizada, organizada y con vocación de permanencia".

Junto a ello, prosigue la magistrada, "consta la influencia de Rodríguez Zapatero ante los altos ejecutivos de Repsol para que Danilo Diazgranados obtuviera en diciembre de 2023 la distribución de lubricantes de esa compañía en Venezuela, lo que constituiría el delito de corrupción en los negocios".

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"Además, con la intermediación del comisario Jesús María Gómez Martín, habría facilitado que en el aeropuerto de Cuatro Vientos, Madrid, se realizaran negocios con procedencia ilícita, de ahí la sugerencia en la conversación de 4 de mayo de 2021, con Koldo García Izaguirre, mano derecha del ministro de Transportes y obras públicas", afirmaba la jueza a renglón seguido.

Consultada por EFE, fuentes de la compañía niegan "de manera rotunda" cualquier tipo de relación comercial o de otro tipo con Diazgranados, y apelan a los "estrictos principios" bajos los que opera en todos los territorios en los que está presente.

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La magistrada se remitía a las diligencias de investigación que tenía abiertas la Fiscalía Anticorrupción desde diciembre de 2025 y a los informes que solicitó a la UDEF y a la Agencia Tributaria.

De esas diligencias se descubrieron una serie de pagos ahora investigados en la Audiencia Nacional -donde está imputado Zapatero-, como los que efectuó la consultora Análisis Relevante, de Julio Martínez, presunto "lugarteniente" de la trama, al expresidente del Gobierno y a la empresa de sus hijas, What The Fav.

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En su comparecencia en el Senado, el pasado mes de marzo, Zapatero explicó que cobró 70.000 euros brutos de media al año de Análisis Relevante, todos contra factura y por los que cotizó a Hacienda.

La jueza recordaba que en el registro a la sede de la aerolínea Plus Ultra se halló una tarjeta de visita a nombre del comisario Jesús María Gómez, "con su número manuscrito en el anverso".

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Y apuntó a que, según la Fiscalía, un chat de whatsapp entre el abogado Miguel Palomero y Diazgranados hacía referencia a presuntos "favores y gratificaciones" al comisario Gómez, con alusiones "reiteradas" a Julio Martínez, con un "claro papel de conseguidor" para conseguir que Plus Ultra recibiese la ayuda pública de 53 millones de euros.

En su día, la titular del juzgado de instrucción número 15 de Madrid investigó el préstamo de 53 millones de euros a la aerolínea, si bien acabó archivando la causa con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid.

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Reabierta la causa a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, la jueza se inhibió posteriormente en favor de la Audiencia Nacional.EFE