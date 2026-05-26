Richard Ford: "Si no me muero antes, publicaré una novela cómica sobre la eutanasia"

Barcelona, 26 may (EFE).- El escritor estadounidense Richard Ford ha explicado este martes a los medios en la presentación de 'En palabras sencillas' que, si no se "muere antes", publicará una novela en tono de comedia sobre el deseo de un hombre de morir mediante eutanasia asistida rodeado de familiares y amigos.

Ford, de 82 años, que esta tarde pronunciará una conferencia en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), ha contado que aún está "recogiendo" elementos y personajes para una historia que le inspiró la vivencia personal de un amigo que eligió poner así punto y final a su vida.

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"Pensé que sería interesante imaginar cómo sería imaginar esa escena y que sería una buena base para una novela cómica", ha confesado Ford, quien ha enseñado la pequeña libreta que lleva siempre consigo en el bolsillo de su americana en la que va apuntando ideas para incorporar a la trama.

El ganador del Pulitzer y el PEN/Faulkner por 'El Día de la Independencia' ha reconocido que antes de esa idea había decidido poner punto y final a su carrera como novelista y ser "feliz" con sus artículos en la prensa sobre política estadounidense.

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"Pero cuando pueda me pondré a escribir y si vivo lo suficiente para acabarla pues la publicaré", ha apuntado el escritor, quien también ha avanzado que en la historia se colará el mundo "lleno de comedia" del campus universitario de la universidad de Columbia, donde ha sido profesor muchos años.

En su ensayo ya publicado 'En palabras sencillas' (Feltrinelli Editores), Ford hace un recorrido por su vida y sus primeros pasos como novelista y también reflexiona acerca de la forma en que literatura y política se entrelazan.

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A propósito del papel que la literatura puede librar en el agitado mundo de 2026, el autor de 'Un trozo de mi corazón' o 'La última oportunidad' ha opinado que la literatura "no va tanto de dar respuestas como de hacer las preguntas adecuadas".

"La literatura es ese medio que nos acompaña durante la vida real y emocional y que nos permite asumir una nueva consciencia respecto a esta realidad", ha dicho.

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Preguntado por el desprestigio de los intelectuales en EE.UU. a ojos del presidente Donald Trump, Ford ha abogado porque la generación de estadounidenses que ronda los 40 años haga los esfuerzos necesarios para devolver la credibilidad y el papel central del pensamiento y el conocimiento a la vida pública.

"Leer es la clave de todo. Trump tiene miedo a los intelectuales. Si pudiera acabaría con ellos. Hay que hacer frente a eso con determinación y el primer paso es ser conscientes de ello", ha aseverado.

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Ford, quien estuvo a punto de dedicar toda su vida al periodismo deportivo hasta que su periódico cerró y su mujer le animó a escribir, ha reconocido que no fue consciente al principio de lo políticas que eran sus novelas hasta que los lectores se lo dijeron.

El también autor de 'Acción de Gracias', 'Francamente', 'Frank' y 'Sé mía', entre otros muchos títulos, como su serie sobre el personaje Frank Bascombe, está considerado uno de los mejores escritores estadounidenses de su generación, un título que le ha pesado a la hora de buscar "no solo ser un buen escritor, sino un gran escritor".

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Con todo, rehuye de la pompa literaria y reconoce que no cree en "encontrar tu voz" al escribir. "Hay muchas voces. Yo en cada libro hago un 'reset' y tengo otra",ha dicho.

Nacido en Mississipi (EE.UU.), en 1944, también ha sido ganador del Premio Princesa de Asturias de las Letras (2016). EFE

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