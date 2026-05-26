Cornellà de Llobregat (Barcelona), 26 may (EFE).- Manolo González seguirá siendo el entrenador del Espanyol la próxima temporada, según afirmó este martes Ramón Rodríguez 'Monchi' durante su presentación como nuevo director general deportivo del club.

En rueda de prensa en el RCDE Stadium, Monchi ha ensalzado su figura: "Es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para empujar y conseguir un proyecto sólido, que no sea algo efímero. Desde el primer momento, la primera vez que hablé con él, sabe que la confianza era absoluta".

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El nuevo director general deportivo matizó que la confianza "ha ido creciendo" a medida que le ha ido conociendo "en el día a día". "Es la persona idónea para seguir construyendo el Espanyol que todos deseamos", subrayó. EFE

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