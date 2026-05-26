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La ciencia y el fútbol centran en Italia el análisis sobre rendimiento, carga y lesiones

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Údine (Italia), 26 may (EFE).- La preparación física ante el aumento de la exigencia del calendario y la ciencia aplicada al entrenamiento en el fútbol son algunos de los temas que se trataron este martes en la "Cumbre sobre el rendimiento en el fútbol", una iniciativa pionera en Italia impulsada por el club Udinese.

El congreso reunió a expertos de distintas ligas europeas para compartir metodologías y tendencias en ciencia aplicada al fútbol de élite, y tuvo lugar en el Blue Energy Stadium, uno de los estadios de referencia en Europa por su apuesta por la energía limpia y concebido como un centro neurálgico para la ciudad.

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"Es un proyecto que, sobre todo aquí en Italia, no es muy habitual, y ese es el gran objetivo. El poder hacer aquí en Italia y traer a estos 'speakers' conocidos a nivel mundial, con su experiencia, que puedan aportarnos durante una jornada todo su conocimiento", afirmó a EFE el director de la cumbre y responsable del área de rendimiento del Udinese, el español Jordi García.

En el fútbol moderno, tanto la actividad física como la intensidad de los partidos aumentaron respecto a antaño en las principales ligas del mundo, según alertó el preparador físico del Fiorentina italiano, Giampiero Ascenzi.

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Los compromisos con la selección, cada vez más exigentes, y las competiciones continentales influyeron en la manera en que los jugadores gestionan su preparación física, un aspecto señalado en el congreso como uno de los retos a tratar en la actualidad.

Entre los expertos que participaron destacan el asesor científico, Paul Bradley, Matthey Taberner, Bram Swinnen o el español Ismael Camenforte, que trabajó como preparador físico en clubes como Real Madrid, Barcelona, New York City, la selección de Dinamarca o el Bayer Leverkusen.

"Es un privilegio formar parte de ese cartel, sobre todo porque todos vamos con la misma idea, hablar de complejidad por encima de números (...) Lo que vemos ahora en el fútbol moderno es que los calendarios congestionados no están respetando esos tiempos de recuperación, por eso las lesiones también están aumentando", aseveró este último a EFE.

Durante la jornada se llevarán a cabo talleres prácticos así como sesiones sobre el seguimiento de la carga de entrenamiento específica en el fútbol, la mejora del rendimiento durante el periodo competitivo y la periodización integral.

La ciencia aplicada al fútbol como guía marcó buena parte del enfoque de la jornada, con especial atención a la toma de decisiones basada en datos y a la integración de herramientas tecnológicas en el día a día de los cuerpos técnicos.

"El uso de la ciencia como una herramienta para ayudar a los equipos está aumentando en el fútbol moderno. Así que creo que es realmente importante compartir ideas. Hoy hay personas de la Premier League, de la Bundesliga, de La Liga, así como de la Serie A. Solo tendrá un efecto: mejorar las prácticas en general", afirmó Bradley a esta agencia.

 Los ponentes coincidieron en que el uso de la analítica avanzada, el control de la carga y la monitorización individualizada del jugador se convirtió en un pilar esencial para optimizar el rendimiento sin comprometer la salud de los futbolistas.

 Miguel Ángel Campos, director de rendimiento en el Bayer Leverkusen, dijo a EFE que "las ciencias del deporte, la experiencia de investigadores, de preparadores físicos de campo, focalizada a buscar las soluciones dentro de lo que se puede, buscan las mejores soluciones para intentar optimizar el rendimiento de los futbolistas e intentar minimizar el riesgo de sufrir lesiones".

El evento, que celebró su primera edición, fue impulsado por el Udinese. "Lo más importante ahora es poder integrar todo estos datos conjuntamente. Todo lo que es preparación física ha dado grandes pasos gracias a la tecnología y a las marcas que han apoyado este proceso", subrayó a esta agencia Magda Pozzo, directora de estrategia comercial del club y parte de la familia propietaria. EFE

(foto)

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EFE

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