Iñaki Williams, Mumin, Thomas Partey y Sibo en la prelista de Queiroz

Redacción deportes, 26 may (EFE).- Iñaki Williams (Athletic Club), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Thomas Partey (Villarreal) y Kwasi Sibo (Oviedo) han sido incluidos en la lista de preconvocados por el portugués Carlos Queiroz, técnico de la selección de Ghana, para preparar su participación en el Mundial 2026.

Queiroz ha citado a 28 jugadores para la concentración en Cardiff, donde las 'Estrellas negras' se enfrentarán a País de Gales en partido amistoso el próximo 2 de junio.

Destacan en la lista los atacantes Iñaki Williams y Antoine Semenyo, del Manchester City, así como el veterano Jordan Ayew, que ya participó en los Mundiales de Brasil 2014 y Catar 2022.

Ghana se enfrentará a Panamá en el partido inaugural del Grupo L el 17 de junio en Toronto, antes de medirse a Inglaterra y Croacia en Boston y Filadelfia, respectivamente, los días 23 y 27.

- Convocados:

. Porteros: Benjamin Asare, Salomon Agbasi (Accra Hearts), Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen, SUI), Joseph Anang (St. Patrick's Athletic, IRL) y Paul Reverson (Ajax, NED)

. Defensas: Baba Abdul Rahman (PAOK, GRE), Gideon Mensah y Marvin Senaya (Auxerre, FRA), Alidu Seidu (Rennes, FRA), Abdul Mumin (Rayo Vallecano, ESP), Jerome Opoku (Istambul Basaksehir, TUR), Jonas Adjetey (Wolfsburgo, GER), Kojo Oppong Preprah (Niza, FRA) y Alexander Djiku (Spartak Moscú, RUS).

. Medios: Elisha Owusu (Auxerre, FRA), Thomas Partey (Villarreal, ESP), Kwasi Sibo (Oviedo, ESP), Augustine Boakye (St. Etienne, FRA), Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland, DIN), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester, ENG) y Kamal Deen Sulemana (Atalanta, ITA).

. Delanteros: Christopher Bonsu Baah (Al Qadisiah, KSA), Ernest Nuamah (Olympique Lyon, FRA), Antoine Semenyo (Manchester City, ENG), Brandon Thomas-Asante (Coventry, ENG), Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen, CZE), Iñaki Williams (Athletic Club, ESP) y Jordan Ayew (Leicester, ENG). EFE

