El PP y Vox pactan incluir la 'prioridad nacional' en los presupuestos de la C.Valenciana

València, 26 may (EFE).- El Gobierno valenciano, liderado por Juanfran Pérez Llorca (PP), ha alcanzado un acuerdo con Vox para presentar los presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2026, que incluirán entre otras medidas la aplicación de la 'prioridad nacional' en las ayudas sociales y la vivienda.

Así se ha dado a conocer tras la Junta de Síndics de Les Corts Valencianes, en la que se ha modificado el calendario parlamentario para iniciar la tramitación presupuestaria, que comenzará con la presentación de las cuentas este viernes en el Parlamento, tras aprobarlas el pleno del Consell, y que quedarían aprobadas la semana del 20 al 24 de julio.

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Desde la oposición, PSPV y Compromís ha alertado de las "cesiones" que el president de la Generalitat está haciendo a Vox, han augurado que estas cuentas traerán numerosos "recortes" en servicios básicos, y han lamentado que Pérez Llorca tenga tiempo de pactar con Vox pero no con los docentes en huelga.

El síndic de Vox, José María Llanos, ha sido el encargado de anunciar este pacto, alcanzado, según ha dicho, tras haber acordado una serie de medidas relacionadas con la aplicación de la 'prioridad nacional', como en Extremadura y Aragón; la reducción fiscal y la vivienda.

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Ha explicado que estas medidas se concretarán durante el debate parlamentario, que comenzará la semana que viene con las comparecencias de los consellers para explicar las partidas asignadas a sus departamentos, y ello condicionará el apoyo definitivo de Vox a estas cuentas.

En concreto, Vox ha afirmado haber acordado con el Consell la inclusión de la 'prioridad nacional' en el acceso a ayudas sociales y vivienda pública, así como medidas "para combatir la inmigración ilegal, masiva y descontrolada y el fraude en el acceso a ayudas públicas", entre ellas la creación de un servicio específico de control del fraude padronal y la sobreocupación de viviendas.

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Por su parte, el síndic del PP, Nando Pastor, ha celebrado que los valencianos vayan a tener presupuestos, lo que demuestra "la estabilidad política que hay en la Comunitat frente al caos, el desgobierno y la crispación que hay en el Gobierno de España", así como que "la capacidad de diálogo, mano tendida y capacidad de llegar a acuerdos de Pérez Llorca no era un eslogan, sino una realidad".

No ve ningún problema en los acuerdos anunciados por Vox, pues la reducción fiscal va en el ADN del PP y las medidas propuestas sobre 'prioridad nacional' ya estaban incluidas en los planes nacionales de vivienda y de inmigración planteados por el PP y los recogen muchos ayuntamientos a la hora de dar ayudas a la vivienda, ha dicho.

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"Son propuestas legales", ha defendido Pastor, quien ha considerado "poco serio" y "ridículo" que el PSPV y Compromís critiquen un presupuesto que no todavía no conocen. EFE