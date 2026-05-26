El Gobierno autoriza el reparto de 60 millones para salud bucodental y 172 para Primaria

Madrid, 26 may (EFE).- El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al reparto autonómico de 172,4 millones de euros para reforzar la Atención Primaria en 2026 y de otros 60 millones para ampliar la cartera común de servicios de salud bucodental en el Sistema Nacional de Salud (SNS) reforzando la cobertura de los mayores de 65 años.

La primera de las partidas permitirá financiar medidas del Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria (MAPyC) y consolidar las líneas de trabajo recogidas en el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027.

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Entre las actuaciones financiadas destacan la ampliación de procedimientos diagnósticos accesibles desde Atención Primaria, la optimización de procesos administrativos, el impulso de herramientas de inteligencia artificial orientadas a la transcripción conversacional en consulta y la renovación de infraestructuras y equipamientos clínicos.

Los créditos también permitirán reforzar la capacidad diagnóstica de infecciones de transmisión sexual (ITS), impulsar programas de salud comunitaria y escuelas de salud para la ciudadanía, avanzar en sistemas de notificación de incidentes relacionados con la asistencia sanitaria y promover revisiones estructuradas y seguras de la medicación en personas con enfermedades crónicas complejas y polimedicación.

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El Plan de Acción 2025-2027 también contempla medidas específicas para la detección temprana de la violencia de género desde Atención Primaria, la implementación de recomendaciones de humanización de la asistencia al nacimiento y la lactancia, así como actuaciones orientadas a la prevención de la exposición al alcohol durante el embarazo y la lactancia.

Los criterios de distribución territorial de los fondos se basan principalmente en la población protegida equivalente, con ponderación adicional de variables geográficas como superficie, dispersión e insularidad.

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El acceso al 100 % de los créditos condicionados estaba vinculado al cumplimiento de cuatro compromisos en recursos humanos y estabilidad docente; y, tras verificar que cumplen con los requisitos, todas las comunidades han sido autorizadas para recibir la totalidad de esos fondos en este ejercicio.

La financiación se distribuye en dos aplicaciones presupuestarias, la primera de las cuales incluye 314.372 euros para Ingesa (Ceuta y Melilla) y la segunda, de 321.372 euros:

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Comunidad Autónoma

Millones de euros

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Andalucía

15,28

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Aragón

2,77

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Asturias

2,22

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Baleares

2,25

Canarias

4,42

Cantabria

1,16

Castilla y León

5,21

Castilla-La Mancha

3,98

Cataluña

14,37

C. Valenciana

9,50

Extremadura

2,11

Galicia

5,79

Madrid

12,50

Murcia

2,72

La Rioja

0,63

Total CCAA

84,98

Comunidad Autónoma

Millones de euros

Andalucía

15,60

Aragón

2,83

Asturias

2,26

Baleares

2,30

Canarias

4,52

Cantabria

1,19

Castilla y León

5,32

Castilla-La Mancha

4,06

Cataluña

14,68

C. Valenciana

9,70

Extremadura

2,15

Galicia

5,92

Madrid

12,77

Murcia

2,78

La Rioja

0,65

Total CCAA

86,80

Por otra parte, la partida de 60 millones irán dedicadas a continuar incrementando la cobertura de atención bucodental en los colectivos ya priorizados -población infantil y juvenil, embarazadas, personas con discapacidad y pacientes con procesos oncológicos cervicofaciales- e iniciar la incorporación progresiva de los mayores de 65.

La OMS estima que más de 3.500 millones de personas padecen enfermedades bucodentales, siendo una de las afecciones no transmisibles más prevalentes a nivel mundial. Además, numerosos estudios muestran la estrecha relación entre la situación socioeconómica y su prevalencia.

En el último año, este plan ha permitido alcanzar una cobertura del 30,4 % en la población infantojuvenil (lo que supone un incremento de 5,2 puntos respecto al año anterior) y del 25 % en embarazadas.

Tras incorporar a los mayores de 65 años en 2025, este grupo ya registra una cobertura inicial cercana al 3 %, cifra que se busca potenciar con la nueva inversión aprobada.

El acuerdo aprobado contempla que el 10 % de los fondos se distribuya atendiendo al peso poblacional de las personas mayores de 65 años en cada comunidad y ciudad autónoma, mientras que el 90 % restante se destinará a consolidar la atención en los colectivos ya priorizados.

Asimismo, los criterios de distribución incorporan variables ponderadas según los distintos grupos de población atendidos, incluyendo menores de 0 a 14 años, embarazadas, personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33 % y pacientes diagnosticados de procesos oncológicos del territorio cervicofacial.

Los fondos deberán ejecutarse hasta el año 2028 y las comunidades deberán remitir información periódica sobre el grado de ejecución y los indicadores de cobertura y actividad asociados al programa.

La siguiente tabla recoge, en millones de euros, el reparto de estos fondos autorizados hoy, que incluyen además 331.437 euros para Ingesa (Ceuta y Melilla):

Comunidad Autónoma

Millones de euros

Andalucía

11,38

Aragón

1,63

Asturias

1,50

Baleares

1,32

Canarias

2,49

Cantabria

0,95

Castilla y León

3,02

Castilla-La Mancha

2,91

Cataluña

11,47

C. Valenciana

6,68

Extremadura

1,33

Galicia

3,47

Madrid

8,56

Murcia

2,56

La Rioja

0,38

Total CCAA

59,72

EFE

ada/aam