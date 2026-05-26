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Junts presentará una enmienda a la totalidad a los presupuestos "del tripartito"

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Barcelona, 26 may (EFE).- La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha anunciado que su grupo presentará una enmienda a la totalidad a los presupuestos "del tripartito que gobierna Cataluña", que el Govern registró la semana pasada tras alcanzar un pacto con ERC y Comuns.

En rueda de prensa este martes desde el Parlament, Sales ha sostenido que estas cuentas son "la constatación de un gobierno en quiebra, instalado en el fracaso, en las renuncias y en el extremismo". "No están pensadas para mejorar el país", ha criticado.

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Según la diputada de Junts, el proyecto de presupuestos consolida "una manera de gobernar el país" que no pone remedio al "deterioro de los servicios públicos, el colapso de las infraestructuras", la "presión fiscal asfixiante" a los catalanes ni a la "desnacionalización permanente y el retroceso galopante de la lengua".

Para Junts, los presupuestos tampoco servirán para resolver los conflictos en el sector educativo, el sanitario, el de bibliotecas y otros colectivos profesionales, como tampoco para solucionar los problemas en la red de Rodalies.

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"El tripartito ha hecho perder tres meses a Cataluña solo para resolver sus necesidades", ha lamentado Sales, que ha considerado que, ante el "lío" que afronta el ejecutivo catalán, estas cuentas serán "probablemente" las únicas de la legislatura.

La presidenta de Junts en el Parlament ha acusado a los republicanos de haber cerrado el pacto presupuestario tras múltiples "renuncias" (por ejemplo, respecto al traspaso de la gestión del IRPF) y a los Comuns de imponer su "modelo ideológico".

Tras anunciar la enmienda a la totalidad, Sales no ha concretado si su grupo solicitará un dictamen sobre las cuentas al Consejo de Garantías Estatutarias, lo que retrasaría su aprobación definitiva a finales de julio.

"Estamos haciendo un análisis de los presupuestos. Esta semana empiezan todas las comparecencias y nuestros portavoces harán el discurso de la alternativa. Tomaremos la decisión en el momento en el que se tenga que tomar. Hoy no se la avanzaré", ha advertido.

Después de que la consellera de Economía, Alícia Romero, haya vuelto a tender la mano a Junts para que apoyen la nueva financiación autonómica, Sales ha considerado que también ese modelo es fruto de las "renuncias" de ERC.

También ha rehusado pronunciarse sobre la negociación de unas posibles cuentas para 2027, que serían las segundas del Govern de Salvador Illa y llegarían en año electoral.

"No me atrevo a poder hablar de las cuentas del 2027 en una situación como la que tenemos, en la que por primera vez en la historia un presidente registró las cuentas y las retiró", ha recordado.

Sin embargo, ha afirmado que, aunque a Junts "no se la ha convocado a ninguna reunión", si el Govern lo hace los de Carles Puigdemont ocuparán "el lugar institucional" que les corresponde.

En cuanto al pacto para incrementar los recursos de la Agència Tributària de Catalunya (ATC), ha dicho que están a la "expectativa" de ver cómo evoluciona, pero ha avisado de que, de momento, han visto "más fotografías" que acuerdos.

Un año después de que se firmara el Pacte Nacional per la Llengua, Sales se ha ratificado en la decisión de Junts de no sumarse a él: "El tiempo nos ha dado la razón", ha dicho, y ha criticado, entre otros, el uso "frecuente" del castellano por parte de los miembros del Govern, que a su juicio es "erróneo". EFE

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EFE

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