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La final de Leipzig, en 11 números

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Madrid, 26 may (EFE).-

2 participaciones europeas cuentan ambos equipos a lo largo de su historia. Además de la actual, el Rayo Vallecano compitió hasta cuartos de final de la Copa de la UEFA, anterior denominación de la Liga Europa, en 2000-2001, cuando fue eliminado por el Alavés, mientras que el Crystal Palace disputó la Copa Intertoto en 1998.

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4 goles ha anotado Alemao, el máximo goleador del Rayo en esta Liga Conferencia.

5 encuentros imbatidos han acabado tanto el Rayo Vallecano como el Crystal Palace en esta edición de la Liga Conferencia.

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9 goles ha marcado Ismaila Sarr, futbolista del Crystal Palace y el mejor goleador de la temporada en la Liga Conferencia, seguido por los ocho tantos de Marius Mouandilmad (Samsunspor) y Mikael Ishak (Lech Poznan), a los que ya doblegó el Rayo Vallecano en esta edición del torneo.

12 partidos ha disputado el Rayo en esta edición de la Liga Conferencia, sin contar la previa: ganó 8, igualó 1 y perdió 3. Marcó 22 goles y recibió 12 a lo largo de todo ese recorrido.

14 partidos ha jugado en la actual Liga Conferencia el Crystal Palace, sin incluir la previa, con ocho triunfos, tres empates, tres derrotas, 25 goles a favor y 12 en contra.

92 es el puesto en el ranking de coeficientes de clubes de la UEFA del Rayo Vallecano por el 86 del Crystal Palace.

145 millones de euros en fichajes ha gastado el Crystal Palace en este curso por los 7,10 millones que invirtió el Rayo Vallecano.

204 remates ha hecho el Rayo a portería en la Liga Conferencia 2025-2026, 69 de ellos entre los tres palos, por los 219 del Palace, de los que 74 fueron al marco rival. El Rayo anotó 22 y el Crystal Palace acertó en 25.

378 goles se han marcado en global en la actual edición de la Liga Conferencia, con una media de 2,49 goles por encuentro o un tanto cada 36 minutos de juego.

557 balones ha recuperado el Crystal Palace, el equipo con mejor marca en ese sentido de la competición, seguido precisamente por el Rayo, con 510. EFE

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