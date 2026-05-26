Detenido en Beniel (Murcia) bun fugitivo con seis requisitorias por violencia de género

Murcia, 26 may (EFE).- La Guardia Civil en colaboración con la Policía Local de Beniel (Murcia) ha detenido a un hombre de 31 años, huido de prisión y con seis requisitorias judiciales y policiales en vigor, en el marco de una actuación por un supuesto caso de violencia de género en el que una mujer habría sido retenida en un domicilio, ha informado este cuerpo policial.

La intervención se inició tras un aviso recibido por el Centro Operativo Complejo de la Guardia Civil sobre la posible retención de la víctima, lo que activó el protocolo cero para actuar de oficio ante situaciones de violencia de género sin denuncia previa.

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A partir de las indagaciones, los agentes identificaron al sospechoso como un delincuente multirreincidente que no había regresado a un centro penitenciario tras un permiso, y que además contaba con cuatro órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión dictadas por juzgados de Orihuela (Alicante).

Ante su peligrosidad y antecedentes de evasión y enfrentamientos con fuerzas de seguridad, la Benemérita diseñó un dispositivo conjunto con la Policía Local de Beniel para acceder al inmueble.

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La entrada en la vivienda se realizó de forma sorpresiva, logrando neutralizar al sospechoso y garantizar la seguridad de la presunta víctima, evitando intentos de fuga o agresión.

La operación concluyó con su detención por los presuntos delitos de detención ilegal en el ámbito de la violencia de género y quebrantamiento de condena por encontrarse huido de la justicia.

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El detenido ha sido puesto a disposición judicial para la instrucción de las diligencias correspondientes abiertas. EFE