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Mat Ryan, Awer Mabil y seis compañeros se incorporan a la concentración de Australia

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Redacción deportes, 26 may (EFE).- Mat Ryan, guardameta del Levante, y Awer Mabil, centrocampista del Castellón, se incorporan esta semana junto a otros seis convocados por Tony Popovic, seleccionador de Australia, a la concentración previa al Mundial 2026 que está desarrollando en Sarasota (Florida), informó la Federación 'aussie'.

Ambos llegan al campamento de trabajo de los 'Socceroos' junto a Alessandro Circati (Parma), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Awer Mabil (Castellón), Kye Rowles (DC United), Paul Okon-Engstler (Sydney FC), Tete Yengi (Machida Zelvia) y Kai Trewin (New York City).

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Con su llegada quedan liberados de la concentración Daniel Bennie (QPR), Raphael Borges Rodrigues (Wigan Athletic), Anthony Caceres, Mitch Duke (Macarthur FC), Dylan Leonard (Schalke), Alex Robertson (Cardiff City), Gianni Stensness (Viking) y Ante Suto (Hibernian).

Las incorporaciones en la concentración a Patrick Beach, Aziz Behich, Mathew Leckie (Melbourne City), Brandon Borrello (Western Sydney Wanderers), Jordan Bos (Feyenoord), Martin Boyle (Hibernian), Cameron Burgess (Swansea City), Milos Degenek (APOEL), Cameron Devlin (Hearts), Joe Gauci (Port Vale), Jason Geria (Albirex Niigata), Ajdin Hrustic (Heracles Almelo), Nestory Irankunda (Watford), Jackson Irvine, Connor Metcalfe (St Pauli), Jacob Italiano (Grazer AK), Paul Izzo (Randers), Aiden O'Neill (New York City), Harry Souttar (Leicester City), Mohamed Toure (Norwich City) y Nishan Velupillay (Melbourne Victory).

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El seleccionador debe dar la lista definitiva de 26 jugadores antes del 1 de junio. Esperará a la disputa de un partido amistoso el sábado 30 en Pasadena (California) ante México, una de las coanfitrionas del torneo mundial junto a Estados Unidos y Canadá.

Posteriormente, jugará el segundo y último amistoso ante Suiza el sábado 6 de junio en el Snapdragon Stadium de San Diego. Será la prueba definitiva antes de comenzar el Mundial contra Turquía en Vancouver (Canadá) el 13.

En los otros dos partidos del grupo D, los 'Socceroos' se medirán a Estados Unidos en Seattle el 19 de junio y a Paraguay en Santa Clara el 25. EFE

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